Elif Uzunoğlan’dan Acı Haber Geldi! Kocası Boğarak Öldürmüş

Almanya'da 4 çocuğu ve kocası ile birlikte yaşayan ve 9 gün önce kayıp olduğu açıklanan Elif Uzunoğlan isimli kadın hakkında acı haber öğrenenildi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. 4 çocuk annesi genç kadının kocası tarafından boğularak yaşamına son verildiği bilgisine ulaşıldı. Zanlı ise karısını öldürdüğünü itiraf etti ve daha sonra aldatıldığını iddia ederek dikkatleri üzerine çekti. 4 çocuk annesi kadını öldürdüğünü itiraf eden zanlının gözaltına alındığı bilgisi de vatandaş ile paylaşıldı.

Yaklaşık 1 hafta önce 4 çocuğu ile beraber Türkiye'ye gelen Hüseyin Uzunoğlan, Almanya'nın Fehrbellin şehrimde yaşıyordu. Zanlı, karısının nerede olduğunu soran yakınlarına bilmediğini söyleyerek eşinin kendisini terk ettiğini ifade etmişti. 4 çocuk annesi genç kadının nereye gittiğini de bilmediğini ifade eden zanlı, daha sonra eşini boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Genç kadının yakınları ise kocasının ifadeleri karşısında şüpheye düştü ve daha sonra Alman polisi konu ile ilgili harekete geçti. Karısının durumdan şüphelenen akrabaları Türk ve Alman güvenlik güçlerine genç kadının kayıp olduğunu bildirdi.

Genç kadının yakınları sosyal medya üzerinden Elif Uzunoğlan ve kocası Hüseyin Uzunoğlan’un bulunması adına çeşitli paylaşımlarda bulundu. Polisler ise 4 çocuk annesi kadını boğarak öldüren eşinin ifadesinin alınabilmesi adına iletişime geçmek istedi ve şahsın izini sürerek fiziki takibe aldı.

Alman Güvenlik güçleri daha sonra zanlının Gaziantep'te bulunduğunu belirledi ve Nizip Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçerek titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Polis ekipleri zanlıyı yakaladı ve gözaltına alarak sorguya çekti. Zanlı ilk ifadesinde karısının kendisini terk ettiğini ve daha sonra ondan haber alamadığını ifade ederken ardında onu öldürdüğünü söyledi. Karısını boğarak öldürmesi sonrasında Almanya'da oturdukları evin bahçesine gömdüğünü söyleyen zanlı, korkunç cinayet ile gündemde yer aldı.