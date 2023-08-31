Otomobil pazarında elektrikli otomobillerin varlığı giderek artıyor. Küresel eğilime benzer şekilde, Türkiye'deki otomotiv sektörü de içten yanmalı motorlardan uzaklaşarak odağını elektrikli araçlara doğru kaydırıyor. Bu geçiş, müşteriler için umut verici bir fırsat sunuyor.

Yakıt fiyatları artmaya devam ettikçe, geleneksel araçların kullanım maliyeti de artıyor. Bu durum sadece tüketiciye mali yük getirmekle kalmıyor, aynı zamanda çevreye de zarar veriyor. Buna karşılık, elektrikli araçlar benzin ve dizele kıyasla önemli ölçüde daha az elektrik tüketerek önemli ölçüde tasarruf sağlıyor ve daha çevre dostu bir seçim olarak ortaya çıkıyor. Bu yüzden elektrikli araçlar tüketiciler için giderek daha cazip hale gelmiştir. Renault’nun yeni elektrikli aracı Megane E-Tech piyasada sevilen araçlardan oldu. İşte bu mükemmel aracın son fiyatı.

ELEKTRİKLİ MEGANE YOLLARDA!

Ülkemizde otomobil pazarının önde gelen oyuncularından Renault, son dönemde elektrikli araçlarıyla dikkat çekiyor. Bunlar arasında, klasik Renault Megane'ın elektrikli versiyonu bir süredir satın alınabiliyor. Yeni Renault Megane E-Tech, sadece göze çarpmakla kalmayan, aynı zamanda olağanüstü nitelikleriyle de öne çıkan, gerçekten büyüleyici bir otomobil.

Meraklıları için çok güzel özelliklere sahip olan bu aracın fiyatı biraz üzüyor. Ülkemizde uygulanan vergi sistemi ile aracı almak zorlaşıyor.

RENAULT MEGANE E-TECH NE KADAR?

Şirket geçtiğimiz günlerde Renault Megane E-Tech için fiyat listesini yayınladı ve bu aracın iki versiyonunu ortaya çıkardı. Renault Megane E-Tech Techno EV60 220 HP 1.499.000 TL, Renault Megane E-Tech Iconic EV60 220 HP ise 1.599.000 TL fiyat etiketine sahip. Bu fiyatlar şu anda şirket tarafından sunuluyor, ancak Eylül ayı fiyat artışları nedeniyle biraz artabileceği öngörülüyor.

Ayrıca şirket, Renault Megane E-Tech'in Tekno donanımı için 300.000 TL kredi desteği sunan yeni bir kampanya başlattı. Bu kredi 12 ay vadeli ve aylık yüzde 3,53 faiz oranı ile sunuluyor.