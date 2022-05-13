Elektrik Faturanız 250 TL’den Fazla Geliyorsa Bu Yöntemlere Başvurun! Daha Az Ödeme Yapacaksınız!

2022 senesinin başlamasıyla beraber ortaya çıkmış olan zam yağmurundan olumsuz bir şekilde etkileyen vatandaşların belini büken en büyük gider kalemlerinin başında elektrik harcamaları yer almaktadır. İşyerleri ile beraber, evlerinde aynı şekilde en yüksek gider kalemlerinden biri haline dönüşen elektrik faturalarının 250 TL'den daha fazla gelmesi ile beraber vatandaşların müracaat işlemleri gerçekleştirmeleri durumunda devletten indirim almaları mümkündür. Daha fazlası haberimizde...

En son 1 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilen düzenleme ile beraber elektrik fiyatlandırılması açısından günde 3 farklı zaman dilimi bulunmaktadır. Buna göre gündüz 6.00 ile 23.0ü arası normal; 17. 00 ile 22. 00 arası yüksek ve 22.00 ile 6.00 arası en ucuz elektrik sunulan zaman dilimleri haline dönüştürüldü. Buna göre akşam saatlerini içine alan 17.00 ile girme 22.00 arası, en çok elektrik tüketimi gerçekleştirilen ve aynı zamanda en pahalı elektriğin sunulduğu dönem olmaktadır. Elektrik tüketiminde dikkat edilecek bazı ayrıntılara geldiğimizde ise 180 kilovolt sonrası kademeli bir şekilde değişiklik gösteren faturaların azaltılmasında çok önemli roller oynuyor.

Elektrik tüketimini kontrol altına almanın yöntemleri

Öncelikli olarak çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi yoğun bir şekilde elektrik harcayan cihazların, 17. 00 ile 22.00 saatleri arasında çalıştırmamak daha da önemli bir avantaj sağlayacaktır. Bu cihazların yanında aynı zamanda gününde elektriğin ucuz olduğu 22.00 ve 6.00 saatleri arasında çalıştırılması elektrik faturanızı daha az gelmesini sağlayacaktır.

Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi bütün beyaz eşya ürünlerinin, tasarruflu sınıfa dahil olduğuna emin olmanız ve daha az enerji tüketimi anlamına gelecektir. Eski ve enerji sınıfı düşük olan bu tür cihazlar ise yüksek elektrik tüketimine sebep olmaktadır. Elektrikli su ısıtma cihazlarının akşam saat 22.00’dan itibaren kullanılması ve elektrik yerine su ısıtmak açısından doğalgaz gibi diğer enerji kaynaklarına güvenmeniz çok daha düşük ücret olarak yansıyacaktır. Aydınlanma açısından kullanmış olduğunuz ürünleri, kesinlikle led teknolojisine sahip tasarruf sağlayan ürünlerle değiştirmeniz yine aynı şekilde elektrik faturanızı daha da az gelmesini sağlayacaktır.