Elçin Sangu ile Nagehan Alçı Arasında Ne Oldu, Elçin Sangu Ne Dedi?

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, Nagihan Alçı'nın yapmış olduğu paylaşıma tepkide bulundu ve Gülşen'in tutuklanması hakkında bazı ifadeler kullandı. Nagehan Alçı, ünlü şarkıcı Gülşen'in tutuklanması hakkında yapmış olduğu paylaşım sonrasında oyuncu Elçin Sangu'nun eleştirisini topladı ve konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler merak edildi. Nagehan Alçı'ya tepki gösteren Elçin Sangu sosyal medyanın gündeminde yer aldı ve konu hakkında çok sayıda paylaşım yapıldı. “Yemezler demokratik tavırlarını” şeklinde ifadeler kullanan oyuncu, Nagehan Alçı’yı hedef aldı.

Şarkıcı Gülşen'in tutuklanması ve bir süredir gündemde yer alması hakkında bir paylaşımda bulunan Nagihan Alçı, bu durumun tam bir hukuk cinayeti olduğunu ifade etmiş ve konu hakkında düşüncelerini belirtmişti. Ünlü oyuncu Elçin Sangu ise Nagihan Alçı'nın Gülşen'in tutuklanması hakkında yapmış olduğu paylaşıma yanıt verdi ve dikkatleri üzerine çekti. Nagehan Alçı'nın 2018 senesinde kendisi hakkında yapmış olduğu suç duyurusunu hatırlatan ünlü oyuncu kullandığı ifadelerle gündemde yer aldı.

Elçin Sangu bundan 4 sene önce 2018 senesinde hakaret içermeyen bir tweet attığını ve Nagehan Avcı'nın ise kendisini savcılığa verdiğini hatırlatarak kendisinin telefon, bilgisayar ve laptop gibi kişisel eşyalarına el konulmasını istemenin, yurt dışına çıkma yasağının, Nagihan Alçı'nın eşini de işin içine katmanın ve gizlilik kararı istemenin aşırılık olup olmadığını sordu.

Gündemde yer alan şarkıcı Gülşen'in tutuklanması hakkında yapmış olduğu paylaşımda bu durumun tam bir hukuk cinayeti olduğunu ifade eden Nagehan Alçı, yapılanın yargısal aşırılık olduğunu yazmıştı. Hakimlere ve savcılara seslenen Nagehan Alçı bu durumun adalet olmadığını ve Gülşen'in özgürlüğüne kavuşması gerektiğini ifade etmişti. Şarkıcı Gülşen'in imam hatipliler hakkında sarf ettiği sözlerin çok çirkin olduğunu ancak özür metninin ise çok içten ve samimi olduğunu ifade eden Alçı, bu özrün numaradan olmadığını da yazmıştı.

2018 senesinde Elçin Sangu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olan Muharrem İnce'nin canlı yayına katılmış olduğu programda Muharrem İnce'ye soru soran Nagehan Alçı'ya yönelik bir paylaşımda bulunmuştu. Ünlü oyuncu Nagihan adına utanmaktan kendisine yorulduğunu belirtirken Alçı’nın ise daha sonra oyuncu hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Sizler için haberimizin devamında başarılı oyuncu Elçin Sangu hakkında detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri yazdık.

Elçin Sangu kimdir, kaç yaşında, nereli, neden gündem oldu, ne dedi, ne yaptı, Nagehan Alçı Gülşen hakkında ne dedi?

Elçin Sangu bir süre önce Fox TV dizisi olan Yalancılar ve Mumları isimli projede Ceyda karakterine hayat vermiş ve bu diziyle ekranlara geri dönmüştü. Ünlü oyuncu yeni dizisi ve yeni karakter için saçlarını sarıya boyatmış ve bu değişiklik ile gündemde yer almıştı. Peki Elçin Sangu kimdir, boyu kaç? Elçin Sangu hayatı ve biyografisi.

İzmir'de 13 Ağustos 1986 tarihinde dünyaya gelen ünlü oyuncu Elçin Sangu Mersin Üniversitesi Opera bölümünde okumuş fakat daha sonra oyunculuk yapmaya başlamıştır. Oyuncunun en büyük çıkışı 2017 senesinde final yapan Kiralık Aşk isimli diziyle olmuştur ve ünlü isim bu dizide Defne karakterine hayat vermiş ve Barış Arduç ile partner olmuştur. 1,69 boyunda olan ünlü isim uzun süredir Yunus Özdiken ile birliktelik yaşamaktadır.