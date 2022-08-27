Yatırımcılar Dikkat! Altın da Kritik Gelişmeler Yaşandı, Gelişmelerin Detayları Belli Oldu: Altın Son Durum Ne Olacak?

Altın piyasası bazı kayıplarını toparladıktan sonra yatay seyrini sürdürüyor. Yatırımcılar Fed'den gelen geri bildirimlere odaklandı. Piyasa kötü düşmelerden korunuyor.

Altın fiyatı geçen yıl en büyük haftalık kaybını kaydetmeye hazırlanıyor. Dolar 20 yılın en yüksek seviyesinde. Dört haftalık kayıplarla sona ermeye hazırlanıyor. Değerli metalin hangi yönde gelişeceği merak ediliyor. Dolar endeksi bu hafta zayıf euronun da desteğiyle 20 yılın en yüksek seviyesi 107.27'ye ulaştı. Endeks en son %0,1 artışla 107 dolardan işlem görüyordu.

Bu arada spot altın, çarşamba günü dolar rallisinin yavaşlaması ile hafifçe toparlandı. Ons başına 1.730$'a ulaştı. Son dokuz ayının en düşük seviyesi yaşandı. Ancak kazanımları sınırlıydı ve sarı metal yatay seyretti.

Fed'in Etkisi Altını Zorluyor

Fed’den Çarşamba günü tutanak yayımlandı. Politika yapıcılar 40 yılın en fazla enflansyonuyla karşı karşıya geldi. Para politikasında sıkılaştırma sinyali verildi. Yatırımcılar, tarım dışım ve işsizlik oranlarını gösterecek yayımı beklemeye geçtiler.Fed geçen ay faiz oranlarını 75 baz puan artırmıştı. Merkez bankaları faiz oranlarını yükseltiyor. Bu yüzden dolar ve euro gibi para birimlerindeki artış satış baskısını yükseltiyor.

Altın Çok Zor Durumda Kaldı

Varlık yönetimi SPI Asset Management’ın ortağı Stephen Innes açıklamada bulundu. Piyasanın enflasyon korkusunda düşüş yaşandı. Ama bu durum endişeye yol açtı. Altın yatırımcılar biraz da olsa rahatlayacağını ifade etti.

Altına Nasıl Bir Yön Verilecek?

Analist Pinchas Cohen, enflasyon endişeleri güvenli bir durumda olacağını açıkladı. Cohen," Sarı metal, 8 Mart'taki tüm zamanların en yüksek seviyesinden .5'e yakın düştü. Buradaki tuhaf durum, altının enflasyona karşı bir korumalı şeklinde olması gerektiğidir. 40 yılın en yüksek enflasyonu göz önüne alındığında, altının fiyatı ralli yapmalıydı. Ama bu artışın gerçekleşmemesinin nedeni bulunuyor. Piyasanın ABD'nin yakın tarihindeki en agresif faiz artışını fiyatladı. Yüksek getirili dolara olan talebi artırmasıdır." dedi.

Fed Nedir? Ne İş Yapar?

Fed, İngilizce bir kelimedir. İngilizce'de Federal Reserve bilinir. Fed, Türkçe'de Merkez Bankaları Sistemi olarak adlandırılmaktadır. Fed, 23 Aralık 1913'te Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş bir merkez bankasıdır.