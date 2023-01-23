Elbise, ayakkabı ve eşyalarda şimdi al Martta öde! Böyle kampanya görülmedi!

Hepsiburada hemen al sonra öde kampanyası herkesi harekete geçirdi! Elbise, ayakkabı ve eşya kategorisinde yer alan milyonlarca ürünü şimdi alıp martta ödemeye başlayabilirsiniz. Hesabında parası olmayanlar, 12 aya varan taksit imkanlarından faydalanarak ihtiyaçlarını ertelemekten vazgeçiyor. Üstelik uygun koşulları yerine getirmeniz halinde kampanyadan vazgeçmeniz de mümkün olabiliyor. Hepsiburada hemen al sonra öde iptal etme ve katılım koşullarına yönelik merak edilen soruların detayları şöyle aktarılıyor.

Hepsiburada şimdi al martta öde!

Yalnızca Hepsiburada’nın sunduğu yeni nesil ödeme stili olan Hepsiburada şimdi al sonra öde nasıl oluyor? Hepsiburada’nın hemen hemen tüm kategorilere özel olarak sunduğu ödeme kampanyası milyonlarca müşteriyi sevindirdi.

Bankalardan bağımsız olarak Hepsipay ile sunulan ödeme stili, ihtiyaçlarını ertelememize yardımcı oluyor. Alışveriş yaptığınız sırada banka kartı veya kredi kartınızda yeterli limit bulunmuyorsa, hızlıca alışveriş yapmaya devam edebilirsiniz.

Kampanya katılım şartları

Hepsiburada’nın müşterilerine özel olarak hazırladığı 2023 yılına özel hemen al sonra öde kampanyasında elbiseden, eşyaya, kozmetikten teknoloji ürünlerine kadar tüm kategoriler yer alıyor.

Peki, Hepsiburada hemen al sonra öde limiti ne kadar? Alışveriş yaptığınız sırada T.C. kimlik numaranız, doğum tarihiniz ve kayıtlı telefon numaranız üzerinden anlık ödeme limitinizi öğrenebilirsiniz. Kredi Kayıt Bürosu’ndan elde edilen bilgilere göre sahip olduğunuz limit ile dilediğiniz ürünü 12 aya varan taksit avantajlarından faydalanarak satın alabilirsiniz.