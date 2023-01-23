Bu parayı duyan ambale oluyor! Kimsenin haberi yok! E-devlet hesabınızda birikmiş para sizi bekliyor olabilir!

Kimsenin haberi yok! E-devlet hesabınızda birikmiş para sizi bekliyor olabilir! Bu parayı duyan ambale oluyor! Çoğu kişinin hesabında biriken paradan haberi olmadığı için e-Devlet hesabında biriken parayı kontrol etmelisiniz. Yasal düzenleme de çalışanların haklarını korumak için Bireysel Emeklilik Sistemi'ne geçiş yapılmıştı. Bu sistemde çalışan kişilerin maaşlarından belirli bir kesinti yapılmaktaydı. Ancak çoğu kişi bu sistemden haberdar olmadığı için hesabına yatan paradan da haberi olmuyor. Ancak sadece Bireysel Emeklilik Sistemi aracılığıyla maaş alan kişiler aylık otomatik hesabına yatan parayı kontrol edebilir.

Pek çok kişi adına kesinti yapıldığı işin bu paradan haberi yok. Ancak E-Devlet üzerinde Bireysel Emeklilik Sistemi BES sorgulaması yaparak adına yatan parayı görebilir. Her ay düzenli olarak maaşından otomatik olarak kesinti yapılan bu paradan haberiniz yoksa E-Devlet hesabınızı kontrol edin.

BES Sorgulaması Nasıl Yapılır?

E-Devlet üzerinden BES sorgulaması kolaylıkla yapılıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde kesilen paranızı öğrenmek için E-Devlet sitesini ziyaret etmelisiniz. Aynı zamanda https://www.turkiye.gov.tr/emeklilik-gozetim-merkezi-bireysel-emeklilik-sistemi-devlet-katkisi-kullanim-ve-limit-bilgileri-sorgulama linkine tıklayarak kolayca sorgulama yapabilirsiniz.

Vatandaşların kendinden habersiz şekilde kesilen parayı öğrenmesi için E-Devlet'i ziyaret ederek BES sorgulaması yapması öneriliyor. Ayrıca bu paraların belirli süre içerisinde çekilmemesi sonucunda iade edileceği bilgisi yer alıyor. BES sistemi gibi şahıs ödemeleri E-Devlet üzerinden kontrol edilebilir.

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