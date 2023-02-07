El yakıyor! Ford Tourneo Connect ve Tourneo Custom fiyatı 2023 Şubat fiyatı ne kadar oldu?

Ülkemizde ilk etapta sadece Dizel Manuel ve Dizel Otomatik seçenekleriyle satışa sunulan araç, ilerleyen günlerde benzin seçeneğiyle de satışa sunulacak.

Güncel 07.02.2023 - 13:11 07.02.2023 - 13:11 Alp Eren
El yakıyor! Ford Tourneo Connect ve Tourneo Custom fiyatı 2023 Şubat fiyatı ne kadar oldu?

Otomobil tutkunları gerek kalabalık ailelere sahip olduğundan, gerekse de araçlarını ticari hedeflerine uygun olarak kullanmak istediklerinden dolayı hafif ticari şeklinde tabir edilen araçları tercih edebiliyorlar. Bu sınıfın gözde temsilcilerinden biri olan Ford Tourneo Connect’in yeni kasası piyasaya sunuldu. Volkswagen ve Ford ticari araç üretimi konusunda anlaşma sağlayarak yeni model aracın üretimi için çalışmalara başlamıştı.İşte bu ortaklığın ilk meyvelerinden biri olan Ford Tourneo Connect, dizaynı itibariyle tıpkı Volkswagen Caddy modelini andırıyor.

Ford Tourneo Connect yeni kasada bizi hangi özellikler bulunuyor?

Ülkemizde ilk etapta sadece Dizel Manuel ve Dizel Otomatik seçenekleriyle satışa sunulan araç, ilerleyen günlerde benzin seçeneğiyle de satışa sunulacak. Şu an satışta olan Dizel Manuel modeli 6 vitesten, otomatik vitesli modeli ise 7 vitesten güç alıyor.

Ford Yeni Tourneo Connect 2023 Şubat Sıfır Araç Fiyat Listesi

Titanium Kısa2.0L EcoBlue 122PS 7 İleri Otomatik 739.900    

Active Kısa2.0L EcoBlue 122PS 6 İleri AWD Manuel    782.700    

Active Kısa2.0L EcoBlue 122PS 7 İleri Otomatik 794.000    

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Ford Tourneo Courier 2023 Şubat Sıfır Araç Fiyat Listesi

Ford Tourneo Courier 2023 Şubat Sıfır Araç Fiyat Listesi

Trend Kısa1.5L TDCI 75PS 6 İleri Manuel (Euro 6.2) 438.500    

Deluxe Kısa1.5L TDCI 75 PS 6 İleri Manuel (Euro 6.2 )459.500    

Deluxe Kısa1.5L TDCI 100PS 6 İleri Manuel (Euro 6.2)    472.900    

Titanium Kısa1.5L TDCI 100PS 6 İleri Manuel(Euro 6.2)    497.400    

Titanium Plus Kısa1.5L TDCI 100PS 6 İleri Manuel (Euro 6.2)    536.800    

Colorline Kısa1.0L EcoBoost 100PS 6 İleri Manuel377.000    

Titanium Kısa1.0L Ecoboost 100PS 6 İleri Manuel    437.300    

Yeni Titanium Plus Kısa1.0L Ecoboost 100PS 6 İleri Manuel    476.500    

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