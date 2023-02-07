El yakıyor! Ford Tourneo Connect ve Tourneo Custom fiyatı 2023 Şubat fiyatı ne kadar oldu?

Otomobil tutkunları gerek kalabalık ailelere sahip olduğundan, gerekse de araçlarını ticari hedeflerine uygun olarak kullanmak istediklerinden dolayı hafif ticari şeklinde tabir edilen araçları tercih edebiliyorlar. Bu sınıfın gözde temsilcilerinden biri olan Ford Tourneo Connect’in yeni kasası piyasaya sunuldu. Volkswagen ve Ford ticari araç üretimi konusunda anlaşma sağlayarak yeni model aracın üretimi için çalışmalara başlamıştı.İşte bu ortaklığın ilk meyvelerinden biri olan Ford Tourneo Connect, dizaynı itibariyle tıpkı Volkswagen Caddy modelini andırıyor.

Ford Tourneo Connect yeni kasada bizi hangi özellikler bulunuyor?

Ülkemizde ilk etapta sadece Dizel Manuel ve Dizel Otomatik seçenekleriyle satışa sunulan araç, ilerleyen günlerde benzin seçeneğiyle de satışa sunulacak. Şu an satışta olan Dizel Manuel modeli 6 vitesten, otomatik vitesli modeli ise 7 vitesten güç alıyor.