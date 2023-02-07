El yakıyor! Ford Tourneo Connect ve Tourneo Custom fiyatı 2023 Şubat fiyatı ne kadar oldu?
Ülkemizde ilk etapta sadece Dizel Manuel ve Dizel Otomatik seçenekleriyle satışa sunulan araç, ilerleyen günlerde benzin seçeneğiyle de satışa sunulacak.
Otomobil tutkunları gerek kalabalık ailelere sahip olduğundan, gerekse de araçlarını ticari hedeflerine uygun olarak kullanmak istediklerinden dolayı hafif ticari şeklinde tabir edilen araçları tercih edebiliyorlar. Bu sınıfın gözde temsilcilerinden biri olan Ford Tourneo Connect’in yeni kasası piyasaya sunuldu. Volkswagen ve Ford ticari araç üretimi konusunda anlaşma sağlayarak yeni model aracın üretimi için çalışmalara başlamıştı.İşte bu ortaklığın ilk meyvelerinden biri olan Ford Tourneo Connect, dizaynı itibariyle tıpkı Volkswagen Caddy modelini andırıyor.
Ford Tourneo Connect yeni kasada bizi hangi özellikler bulunuyor?
Ülkemizde ilk etapta sadece Dizel Manuel ve Dizel Otomatik seçenekleriyle satışa sunulan araç, ilerleyen günlerde benzin seçeneğiyle de satışa sunulacak. Şu an satışta olan Dizel Manuel modeli 6 vitesten, otomatik vitesli modeli ise 7 vitesten güç alıyor.
Ford Yeni Tourneo Connect 2023 Şubat Sıfır Araç Fiyat Listesi
Titanium Kısa2.0L EcoBlue 122PS 7 İleri Otomatik 739.900
Active Kısa2.0L EcoBlue 122PS 6 İleri AWD Manuel 782.700
Active Kısa2.0L EcoBlue 122PS 7 İleri Otomatik 794.000
Ford Tourneo Courier 2023 Şubat Sıfır Araç Fiyat Listesi
Ford Tourneo Courier 2023 Şubat Sıfır Araç Fiyat Listesi
Trend Kısa1.5L TDCI 75PS 6 İleri Manuel (Euro 6.2) 438.500
Deluxe Kısa1.5L TDCI 75 PS 6 İleri Manuel (Euro 6.2 )459.500
Deluxe Kısa1.5L TDCI 100PS 6 İleri Manuel (Euro 6.2) 472.900
Titanium Kısa1.5L TDCI 100PS 6 İleri Manuel(Euro 6.2) 497.400
Titanium Plus Kısa1.5L TDCI 100PS 6 İleri Manuel (Euro 6.2) 536.800
Colorline Kısa1.0L EcoBoost 100PS 6 İleri Manuel377.000
Titanium Kısa1.0L Ecoboost 100PS 6 İleri Manuel 437.300
Yeni Titanium Plus Kısa1.0L Ecoboost 100PS 6 İleri Manuel 476.500