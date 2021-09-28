El Kaide Bir Yıla ABD'yi Tehdit Edebilir

General Milley, Taliban'ın 11 Eylül'den sorumlu grupla bağlarını koparmadığını ve kendilerinin bir terör örgütü olarak kaldığını söyledi. O ve Savunma Bakanı Lloyd Austin Salı günü Kongre'de geçen ay Afganistan'dan çekilme hakkında sorgulandı. Taliban ülke içinde hızla ilerlerken hükümet çöktü.

Senatör ve komite lideri Jack Reed, milletvekillerinin ABD'nin hükümetin çöküşünün "göstergelerini kaçırıp kaçırmadığını" anlamak istediklerini söyledi. ABD şimdi terörle mücadele misyonlarına doğru ilerleyeceğini söyledi.

Senato silahlı hizmetler komitesi tarafından düzenlenen duruşma, yabancı güçlerin vatandaşlarını eve götürmeye çalıştığı ve binlerce çaresiz Afgan'ın kurtarılması için yalvardığı Kabil havaalanında kaotik bir geri çekilmeden haftalar sonra geldi.

Geri çekilme operasyonu sırasında bir intihar saldırısında 182 kişi öldü. On üç ABD servis personeli ve en az 169 Afgan, 26 Ağustos'ta havaalanı kapısında öldürüldü.

'Korumasız yakalandı'

Salı günkü duruşma Savunma Bakanı Lloyd Austin'in açılış konuşmasıyla başladı ve ardından General Milley geldi. Bunu, senatörlerin Çarşamba günü devam eden sorgulamaları izledi. General Milley, Amerikalıları Afganistan'dan gelen terörist saldırılardan korumanın artık daha zor olacağını söyledi.

"Taliban bir terör örgütüydü ve hâlâ da El Kaide ile bağlarını koparmadı" dedi.

"ABD'ye saldırma arzusuyla yeniden yapılandırılmış bir El Kaide veya IŞİD [İslam Devleti grubu] çok gerçek bir olasılık ve yönetilmeyen alanlarda faaliyeti içeren bu koşullar önümüzdeki 12-36 ay içinde kendilerini gösterebilir."

General Milley, 2020'nin sonlarında Afganistan'dan hızlandırılmış bir asker çekilmesinin hükümetin çöküşünü hızlandırabileceği konusunda bir değerlendirme yaptığını söyledi.

Ancak hem kendisi hem de Bay Austin, çöküşün hızının ABD ordusunu hazırlıksız yakaladığını ifade etti. Austin, "Bir devletin kurulmasına yardım ettik ama bir ulus oluşturamadık" dedi.

"Bizim ve ortaklarımızın eğittiği Afgan ordusunun -çoğu durumda tek kurşun bile atmadan- ortadan kaybolması hepimizi şaşırttı.

ABD Merkez Komutanlığı'nın Afganistan'dan çekilmesini denetleyen başka bir general, Kenneth McKenzie, sorgulama sırasında Afganistan'da 2.500 askerlik küçük bir kuvvet tutmayı tavsiye ettiğini söyledi.

Bu, Başkan Joe Biden'ın bir ABC gazetecisine, kendisine böyle bir tavsiyede bulunan kimseyi hatırlamadığına dair iddiasıyla çelişiyor gibi görünüyor. Daha sonra Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki konuyu ele aldı.

"Başkan, müşterek şeflerin ve ordunun... samimi tavsiyelerine değer veriyor" dedi. "Bu, her zaman onunla aynı fikirde olduğu anlamına gelmez." Askerler Ağustos ayından sonra ülkede kalırsa ABD'nin şimdi Taliban ile savaşta olacağını söyledi.