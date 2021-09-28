Bakan Koca Açıkladı! Çocuk Vaka Sayısında Artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ortalama aktif vaka sayısının 400 bin civarında olduğunu açıkladı. Söz konusu vakaların dörtte birinin 0-17 yaş grubunda olduğunu belirten Koca, açıklamaları ile sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı. Bu oranın daha önce yüzde 10- 11 civarında olduğunu açıklayan Sağlık Bakanı, vaka sayılarındaki artışın hastaneye yatış oranına da oranında yansıdığını aktardı. Entübe sayılarına ve yoğun bakım sayılarına bu durumun yansımadığını açıklayan Koca, tedirgin olunacak bir durumun bulunmadığını da aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularına da yanıt veren Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulundu.

Vaka sayılarında görülen artışın hastane yükünün artışına neden olmadığını açıklayan Koca, durumu yakından takip ettiklerini de söyledi. Sonucun 3 haftayı kapsadığı da paylaşılan bilgiler arasında yer aldı. İlerleyen dönemlerde bir değişiklik yaşanırsa zaten bunu açıklayacaklarını da belirten Koca, önemli ifadeler kullandı. Bu anlamda tedirginlik yaşanabilecek bir durumun olmadığı ve okulların bu sene her halükarda açık tutulacağı aktarıldı. Okulların en son kapanan değil asla kapanmayan yerler olduğunu dile getiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yalnızca Milli Eğitim değil üniversiteler için de bu durumu düşündüklerini belirtti.

Kendisine sorulan bir soru üzerine alışveriş merkezlerini de okulları da kapatmayacaklarını belirten Sağlık Bakanı, artık koronavirüs aşısının bulunduğunu ve elimizde bir gücün olduğunu söyledi. Bu durumun toplumsal bağışıklığın elde edilmesi için temel hedefimiz olduğu da açıklanan bilgiler arasında yer aldı. Yeni dönemde ise kişisel tedbirlerin devreye girdiği ve aşılamanın ön plana çıktığını belirten Koca, okulların yükseköğrenim de dahil olmak üzere asla kapanmayan kurumlar olacağını aktardı. Sağlık Bakanı aynı zamanda bu toplumun aşı ile ilgili bir sorunu olmadığına inandığını da belirtti.