El Aksa Yerleşkesinde Yaralanan Filistinli Komaya Girdi

Ailesi, Cuma günü Mescid-i Aksa yerleşkesinde ciddi bir kafa travması geçiren 21 yaşındaki Filistinli bir adamın komaya girdiğini ve kritik durumda olduğunu söyledi.

Velid el-Şerif, İsrail askerlerinin Müslüman ayının kutsal Ramazan ayının sonuna yaklaşırken, neredeyse her gün El Aksa yerleşkesinde ibadet edenlere saldırdığını gören gergin bir durumun ortasında hayatı için savaşıyor.

İsrail polisi tarafından ateşlenen sünger uçlu bir mermi, Cuma gününün erken saatlerinde Velid el-Şerif'in kafasına veya boynuna isabet etti, ailesi ve tanıklar iddia etti.

Ancak İsrail polisi, Kudüs'ün Eski Şehri'nde yaşayan El Şerif'in düştüğünü ve kendilerine taş atarken kafa travması geçirdiğini iddia etti.

Cuma günü erken saatlerde, İsrail polisi İslam'ın üçüncü en kutsal bölgesi olan El Aksa Camii yerleşkesine baskın düzenledi. Filistin Kızılayı'na göre El Şerif, polis müdahalesinde yaralanan 57 Filistinliden biriydi.

Kudüs'teki Hadassah Ein Kerem Tıp Merkezi'ne taşındı ve yaptığı açıklamada "gerçek mühimmattan yaralandığına dair bir kanıt bulunmadığını" söyledi.

'Allah artık ona yardım edebilir'

Hastanede el-Şerif'i ziyaret eden İsrailli Knesset üyesi Ahmed Tibi, "yaygın beyin hasarından muzdarip" olduktan sonra durumunun kritik olduğunu söyledi.

El-Şerif'in erkek kardeşi İsrail Haaretz gazetesine verdiği demeçte, durumunun bir gecede kötüleştiğini söyledi.

"Komada, oksijen beynine ulaşmıyor ve beyninde kanama ve kafatası kırığı var" dedi ve doktorların tedavi seçeneklerini tükettiğini de sözlerine ekledi. "Biz sadece bekliyoruz ve şimdi ona sadece Allah yardım edebilir" dedi.

İsrail makamları, 1967 ateşkes hattı olan Yeşil Hat boyunca yurttaşlarıyla dayanışma içinde olan İsrail'in Filistinli vatandaşlarının gösterilerine hazırlanıyor. Nasıra ve Umm el-Fahem gibi şehirler, El Aksa yerleşkesinde ibadet edenlere yönelik şiddet üzerine protestolara tanık oldu.

El Aksa Camii kompleksi, daha fazla İsrailli Yahudi'nin orada dua ederek statükoyu bozmaya çalıştığı için gerginliklerin sık sık parlama noktasıdır.

35 dönümlük yerleşkenin içindeki gümüş kubbeli cami, Müslümanlar tarafından el-Haram el-Şerif veya Asil Mabet ve Yahudiler tarafından Tapınak Dağı olarak adlandırılıyor.

Geçen yıl, ibadet edenlere yönelik saldırılar ve Filistinlileri işgal altındaki Doğu Kudüs mahallesi Şeyh Cerra'daki evlerinden kovma girişimleri, Gazze'ye yönelik 11 günlük bir savaşla sonuçlandı.

Kudüs, son haftalarda Ramazan, Paskalya ve Fısıh bayramlarının binlerce kişiyi kutsal yerlere çekmesi ve İsrail güçlerinin Filistinlilerin - Hıristiyanların ve Müslümanların - kutsal yerlerine erişmelerini engellemeye çalıştığı için bir teneke kutu haline geldi.