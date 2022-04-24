Ayasofya'ya Türkiye'nin Modern Dönüşümüne Bir Bakış

Bu şehri kaplayan alacakaranlığın sona ermesiyle birlikte, Isha duasının sesi Ayasofya kompleksinin etrafında ağır bir şekilde nefes alıyor.

Müslümanlar ve gayrimüslimler - bazı turistler, bazıları değil - antik harikaya doğru manevra yaparken, birçoğu dua etmek için bekliyor ve bu Ramazan'da 88 yıl sonra müzeye dönüştürülmüş camide devam eden özel teravih dualarını deneyimliyor.

50 yaşındaki İbrahim Çetin, Ayasofya Ulu Camii'ni ilk kez ziyaret ediyor ve hala duygularla boğulmuş durumda.

"Son 30 yıldır bu şehirde yaşamama rağmen, ilk kez bu binaya adım atıyorum çünkü burada teravih duası etmek istiyorum" dedi.

"Yeniden cami olduğu için son derece mutluyum. Bu anın benim için ne anlama geldiğini tarif etmek için kelimelerle söylemek zor, "diye ekledi gözyaşlarına boğulurken.

Ayasofya zaman boyunca tarihi savaşların ve değişimlerin merkezi bir amblemi olarak durdu: anıt imparatorlar, sultanlar ve günümüz politikacıları tarafından imrenildi ve yas tutuldu.

Bir katedral, bir cami, bir müze oldu ve şimdi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'de kararı açıklamasından sonra tekrar bir cami oldu. İlk dua daha sonra o yıl 24 Temmuz'da binanın gökyüzü yüksekliğindeki kubbesi altında yapıldı.

Erdoğan'ın hareketi çok fazla tepki aldı ve eleştirmenler tarafından "siyasi olarak motive edilmiş" olarak kabul edildi. Ayasofya'yı ziyaret eden 52 yaşındaki Nuh Atikoğlu da benzer görüşleri yineledi.

"Cami ya da müze olması benim için önemli değil. Yakınlarda Sultanahmet Camii de olduğu için kayıtsızım. Erdoğan bu kararı, Türk vatandaşlarını o dönemde devam eden siyasi krizden uzaklaştırmak için aldı." dedi.

Bununla birlikte, din değiştirme, Türk muhafazakarlarının uzun süredir devam eden bir talebi olarak da kabul edildi. Çetin, "Ayasofya'nın bir daha cami olacağını hiç beklememişti ama Osmanlı atalarımıza ait bir anıt" dedi.

Varlığının ilk 900 yılında Ayasofya, Bizans kültürü ve siyasetinin merkezinde yer aldı. Mimari bir mucize olarak kabul edilen yapı, İmparator I. Justinianus döneminde MS 537'de Yunan Ortodoks Hristiyan Kilisesi için bir bazilika olarak inşa edilmiştir.

Bu nedenle, biçim ve yapısında hala durmasına rağmen, anlamı eski ve modern Türkiye'nin siyasi dönüşümlerini yansıtan akışkan kalmaktadır.

Bina için önemli bir tarihsel değişim, Sultan II. Mehmed'in İstanbul'u fethettiği 1453 yılında gerçekleşti. Büyük anıtı gördüğünde sevinçle yıkılmasını önledi ve camiye dönüştürdü.

"II. Mehmed son derece entelektüel bir lider, annesi bir Hıristiyan, bu yüzden şehrin Hıristiyanlarına liderlik etmek istiyor ve Ayasofya'yı yok etmek yerine genişletti" diyor Aslan ve Bülbül'ün yazarı Kaya Genç.

Ayasofya, Osmanlı İmparatorluğu için emperyal ve kutsal prestijin sembolü haline geldi - Mekke'deki Kabe ve Kudüs'teki Kaya Kubbesi ile birlikte önem taşıyordu.

İç dönüşümler Osmanlı yönetimi sırasında da gerçekleşti. Nefteki sütunlara Allah'ın, Hz. Muhammed'in, ilk dört halifenin ve peygamberin iki torununun isimlerini içeren İslami yuvarlak elleri asıldı.

Duvara Mekke'nin yönünü gösteren bir mihrap – bir mihrap yerleştirilmiştir.

Ayasofya'daki mihrab, Theotokos Mozaiği'nin hemen altında, "Mekke'nin yönü doğuya doğru aynı şekilde olduğu için, Kilise içindeki yönü veya odağı değiştirmeye gerek yoktu" diyen bir sanat tarihçisi, Ayasofya konusundaki hassasiyetler nedeniyle isimsiz kalmasını istedi.

Binaya İslami bir karakter katmak için, Osmanlılar döneminde tarihi boyunca dört minare ve minber de eklenmiştir.

"Binanın kendisi, Konstantinopolis ve İstanbul'daki imparatorluk camilerinin inşasıyla daha sonra gelecek olan binaları etkiledi. Biçimleri, büyüklükleri, etraflarında oluşan kompleksler, Müslüman dünyasında imparatorluk dini binalarının inşasını etkiledi."