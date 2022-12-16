Ekrem İmamoğlu Mahkumiyet Kararı Sonrasında Açıklama Yaptı

Hakkındaki mahkumiyet kararı ile ilgili Saraçhane'de kendisi için düzenlenen destek mitinginde önemli açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu merak edilenleri yanıtladı. Bölgede yapmış olduğu açıklamada milli iradenin kendilerinden yana karar vermesi durumunda hiçbir problemin olmadığını fakat farklı bir kararın çıkması halinde ise başka türlü şekillenme olursa bütün arızaların başladığı yönünde ifadeler kullanıldı. İmamoğlu milli iradeyi geçersiz kılmak adına ellerinden geleni yaptıklarını söyledi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Saraçhane'de İBB önündeki programda yapmış olduğu açıklamalarda önemli ifadeler kullanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gündemde yer aldı.

Bu kişilerin 16 milyon insandan ne istediğini soran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eskiden şehirde taksiler hakkında kararları onların seçtikleri Büyükşehir Belediyesi'nin aldığını söyledi. Artık taksi ile ilgili kararların İstanbul yerine Ankara'dan alınacağını belirten Ekrem İmamoğlu, daha ilginç şeylerin de olduğunu ve komik olayların yaşandığını söyledi. Gezi Parkı mülkiyetinin eskiden onların seçmiş olduğu büyükşehir belediyesine ait olduğunu ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu artık gezi parkının bir vakfa ait olacağını ve oradan kendilerinin yöneteceğini söyledi. Bunun yanı sıra Ekrem İmamoğlu daha onlarca örnek sayılabileceğini belirtirken vakit almayacağını belirtti ve bir kere değil iki kere üst üste Belediye Başkanı seçtiklerini açıkladı. Onların seçmiş oldukları belediye başkanlarını görevden alıp hapsetmek adına mahkemeden karar çıkarttıklarını belirten İmamoğlu mahkemenin hakiminin istedikleri yönde karar vermeyeceğini düşündükleri durumda onu sürdüklerini ve farklı bir hakim getirerek karar çıkarttıklarını belirtti.

Onların ne hukuk ne de ahlak gözettiğini ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu onların iman gözetmediklerini söyledi ve her şeyi yok sayıyorlar dedi. Onların gözlerinin hiçbir şey görmediğini belirten İmamoğlu söylediğini tekrarladı ve gözlerinin hiçbir şey görmediği konusuna vurguda bulundu. Burada tüm bu büyük kalabalığı harekete geçiren şeyin insanların ortak vicdanı olduğunu belirten Ekrem İmamoğlu herkesin birbiri için orada haksızlığa karşı bulunduğunu söyledi. Yine orada adaletsizliğe ve haksızlığa karşıda bulunduklarını açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu milyonlarca insanın harekete geçtiğini açıkladı. İnsanların demokrasi, özgürlük, adalet, hak ve hukuk için ayağa kalktığını belirten İmamoğlu bunun bir adalet refleksi olduğunu söyledi. Bu durumun insanların ortaya koymuş olduğu rızanın kanıtı olduğunu belirten Ekrem İmamoğlu haksız yere vicdansızlığın olduğu ve milletin mağdur edildiği anların olduğunu da vurguladı.

İsraf düzenine İstanbul'da hep beraber son verdiklerini açıklayan Ekrem İmamoğlu belediyenin kaynaklarının yönünü hep beraber değiştirdiklerini söyledi. Bir avuç insanın avucunu yalar olduğunu açıklayan Ekrem İmamoğlu bugün yaşanılan her şeyin kendilerine yapılanlar yüzünden olduğunu söyledi. İsraf düzenine son vermekle kalmadıklarını ve İstanbul'da insaf düzeni kurduklarına ve insaf düzeni oluşturduklarını belirten Ekrem İmamoğlu dikkatleri üzerine çekti. Onların insafın ne demek olduğunu bilmediğini açıklayan İBB Başkanı mantığa ve vicdana dayanan adalet demek olduğunu söyledi.