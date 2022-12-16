Ailece Sofraya Oturmak için Sebepler Nelerdir? Gelenekler Unutulmamalıdır

Aile bireyleri günümüzde beraber sofraya oturma alışkanlığını kaybetmiş durumda bulunmaktadır. Ancak bu geleneği ve bu alışkanlığı canlandırmak için pek çok sebep bulunur. Kaliteli vakit geçirmeye sebep olması ailece yemek yemenin en önemli sebeplerinden birisi olmaktadır. İş, okul ve diğer aktiviteler çok fazla vakit alıyorsa partnerler aile bireylerine yeterince zaman ayıramayabilir ancak beraber sofraya oturmak birbirleri ile iletişime geçmek ve rahatlamak bu orayı kapatmak için aile bireylerine şans tanımaktadır. Aile yemeği yendiği zaman önemli konuları ya da gündelik meseleleri aile bireyleriyle konuşmak ya da önemli bir haber paylaşmak her şeyin yolunda gidip gitmediğini öğrenmek için uygun bir ortam olmaktadır. Televizyonun karşısında tepsi içerisinde yenilen yemekler ya da ayaküstü atıştırmalıklar sosyalleşmek için iyi bir yol olmamaktadır.

Anne babalar çocuklarının iyi ahlaklı olması ister ve aile olarak yemekleri birlikte paylaşmak da bu durumu sağlamaktadır. Çocuklara zamanında eve gelmeyi, nazik olmayı ve ev işlerini paylaşmayı öğretmek için aile yemeği yemek verimli bir tercihtir. Çocuklar sofra adabını tek gözleri televizyonda bir şekilde yemek yerse öğrenemeyecektir.

Özen gösterilerek acele edilmeden evde pişirilen yemekleri yemek daha bilinçli daha iyi ve daha sağlıklı bir beslenmeye işaret etmektedir.

Aile ile beraber sofraya oturmak yalnızca aynı sofrada yemek yemek anlamına gelmemektedir. Bu durum aynı zamanda rahatlamaya neden olan bir ritüel de olmaktadır. Uzun bir gün sonrasında herkesin aynı masada oturup gevşemesi ve stresten uzaklaşması için bir fırsat tanınmaktadır.

Beraber yemek yemek aile bireylerinin sosyalleştirir ve bu durum herkes için iyi olmaktadır. Bir topluluğu birbirine bağlayan önemli ögelerden biri yemek paylaşmaktır. Çocuklar da büyümeleri ve kendi hayatları kurmaları ardından yeniden bir araya gelme şansı tanır.

Farklı zamanlarda çıkan dağınıklık ve bulaşık herkes için ayrı bir yemek hazırlanması yorgunluğa ve daha çok işe sebep olmaktadır. Ancak beraber hazırlanan ve oturulan sofralar her zaman çok daha lezzetli ve daha az yorucu olur.

Aile ile beraber yemek yemek eskiden pek çok kişinin değer verdiği bir alışkanlıktı ve günde en az bir defa almak üzere tüm aile beraber oturup sofrada yemek yerdi. Başka bir şey ile kimse yemek sırasında ilgilenmezdi, kulaklıkta müzik dinlemez, televizyon izlemez ve arkadaşları ile mesajlaşmazdı. Büyüklerin bilgisinden bu huzurlu ortamda sağlıklı yiyecek yenirken yararlanılır, aile bağları güçlenir ve o gün olanlar anlatılıp beraber gülünürdü.

Bazı uzmanlar da tek bir nesil içinde akşam yemeği geleneğinin tamamen yok olmasının sosyal ilişkileri ne kadar çabuk değiştiğini gösterdiğini belirtmektedir. Aile bireyleri pek çok sebeple birbirlerinden ayrı yemek yiyebilir ve bu durumda birlikte yemek yemenin yararlarından mahrum kılınmasına sebep olabilir. Çocukların anne ve babalarıyla düzenli olarak kontrol edecekleri ve onların ilgisini hissedebilecekleri yemek masası bütün aile bireylerine rahat bir ortam sağlamaktadır. Aile ile beraber tüm problemleri yemek yemek çare olmasa da çok az çabayla büyük yararlar elde edilebilir.