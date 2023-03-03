Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Adayı Olacak Mı? Meral Akşener Çağrıda Bulundu!

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek adına 2 Mart 2023 tarihinde 6'lı Masa önemli bir toplantı gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı adayı ise bu buluşma sonrasında yine açıklanmadı fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun kesin aday olacağı konuşuldu. Toplantı sonrasında birçok kişi ise İyi Parti Lideri Meral Akşener'in Altılı Masa’ya veda edeceğini öne sürmüştü.

Akşener, Altılı Masa’nın ortak Cumhurbaşkanı adayının konuşulduğu toplantı sonrasında Başkanlık Divanı Üyeleri ve milletvekilleri ile bir görüşme gerçekleştirerek kamuoyuna önemini açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı adayı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çağrıda bulunan İyi Parti Lideri Meral Akşener önemli bilgiler paylaştı

Muhalefet cumhurbaşkanı adayı kimdir, İyi Parti cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden bu yana Ekrem İmamoğlu'nun ismi cumhurbaşkanlığı için en çok adı geçen isimlerden biri olarak görülüyor. Kamuoyunda yapılan anketlerde de Ekrem İmamoğlu'nun ismi üst sıralarda çıkıyor. Altılı Masa’nın dün gerçekleşen toplantısı sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanlarının görevlerine devam edeceğini açıklamış ve bu şekilde Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına kapıları kapatmıştı.

Toplantı sonrasında aday yine açıklanmadı ancak Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapılan açıklamalara göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı doğrular nitelikli olarak görülmüştü. Altılı masada toplantı sonrasında iyilik Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise üst düzey partili isimler ile bir toplantı yaparak kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını resmi olarak duyurdu ancak İyi Parti'nin bunu kabul etmediğini ifade etti.

Dün ortak cumhurbaşkanı adayının altını masa toplantısında tartıştıklarını ifade eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener 5 partinin, sayın Kemal Kılıçdaroğlu yönünde görüştüklerini paylaştıklarını ifade etti.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrı yapan Meral Akşener tüm engellere rağmen iki ismin çok çalıştığını söyledi.