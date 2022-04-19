Ekonomik Sefalet Zimbabve'yi Rahatsız Ediyor

Bulawayo, Zimbabve - Bir bando pirinç grubu, bir grup skydivers ve renkli kitle gösterileri, Başkan Emmerson Mnangagwa'nın Zimbabve halkına bağımsızlık konuşması için kutlama tonu oluşturdu.

1980'deki bağımsızlıktan bu yana ilk kez, kutlamalar kapsayıcı olmak amacıyla başkent Harare'nin dışında yapıldı. Ancak Pazartesi günkü mekan, kanlı bir geçmişin kuru manzarayı takip ettiği ve harap olmuş endüstrilerin bir zamanlar gelişen bir sanayi merkezinin kalıntıları olduğu bir bölgedeydi.

Zimbabve, "hiç kimse ve hiçbir yer geride bırakılmayacak" teması altında, sömürge yönetiminden kurtuluşun 42 yılına işaret etti, ancak bazı egemenlikler kırk yıldan fazla süren siyasi çekişme ve ekonomik zorlukların gölgesinde kaldı.

Bunların anıları, yakındaki Midlands eyaletindeki kırsal bir bölge olan Silobela'da, ikinci güney şehri Bulawayo'daki Barbourfields Stadyumu'ndaki fanfareden sadece 180 km (112 mil) uzakta kalıyor.

Yasak bir anı

Bir tuğla moloz yığını, yontulmuş çimento ve kayıp bir plaket, şimdi 45 yaşında olan Lizwe Mnkandla'ya büyükbabasının 31 Ocak 1985 gecesi ortadan kaybolduğunu hatırlattı. Mbulali Mnkandla, evinden kaybolduğu gece 76 yaşındaydı ve Robert Mugabe tarafından yönetilen yeni bağımsız devleti devirmeye çalışan silahlı muhaliflerin bir parçası olmakla suçlanıyordu.

Genç Mnkandla, kırsal bir çiftçi olan büyükbabasının "sadece sıradan bir adam" olduğunu, ancak o ve diğer 11 adamın toplandığını ve gizli bir askeri üsse götürüldüğünü söyledi. Kaderleri bilinmemektedir.

Silobela 12, bilindiği gibi, 1983-1987 yılları arasında güney Matabeleland ve orta Midlands eyaletlerindeki Ndebele azınlık grubunu hedef alan bir cinayet çılgınlığında kaçırılan ve kaybolan binlerce sivil arasından biriydi.

"Olanları hatırlamak hala acı verici ve daha da acı veren şey, hatırlamamıza izin verilmemesi" dedi El Cezire'ye. "Kahramanlarını hatırlayabilirler, ancak akrabamıza ne olduğunu bilmemiz ve birleşik ve özgür bir ülke olmamız bekleniyorsa bunun hakkında açıkça konuşmamız gerekir."

Silobela 12'den bir diğeri olan Clement Baleni'nin ortadan kaybolmasından otuz yedi yıl sonra, şimdi 52 yaşında olan kızı Patricia hala kaybolmasının yasını tutuyordu. Baleni'nin ailesi, devlet tarafından işletilen bir okulda okul müdürü olmasına rağmen, zorla kaybedilmesinden sonra herhangi bir devlet yardımı almadı. Kızı, ailenin kapanma bulmasına yardımcı olmak için bulunabileceğini umuyordu.

Patricia, "Babamın bir gün eve döneceğini umarak büyüdüm ve hala nerede olursa olsun bulunacağını umuyorum çünkü bu bize çok fazla acı verdi" dedi.