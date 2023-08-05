Ekonomik koşulların gitgide zorlaştığı bir dönemde evlenmek de giderek zor hale geliyor. Evlenecek çiftlerin pek çok ihtiyacı bulunuyor. Beyaz eşyalar, mobilyalar ve ev kirası derken yapılması gereken masraflar katlanarak artıyor. Ekonomik koşullar karşısında zorlanan çiftler, kredi çekerek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Kredi çekenler, yüksek faiz tutarları nedeniyle geri ödemelerde zorlanıyor. Bu nedenle kredi de evlilik sürecinde çare olmuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi evlilik kredisi müjdesi vermişti. Evlilik kredisi faizsiz olarak verileceği için geri ödemeler, daha kolay hale gelecek. Evlilik kredisi tutarının 150 bin TL olarak verileceği duyuruldu.

EVLİLİK KREDİSİ, 150 BİN TL OLACAK

Evlilik kredisi tutarının 150 bin TL olacak şekilde verileceği duyuruldu. Evlilik kredisi, 2 yıl ertelemeli olarak verilecek. Böylece hemen geri ödeme süreci başlamayacak ve çiftler, ciddi anlamda rahat edecek.

Evlilik kredisi almak isteyenler, 48 ay vade fırsatından da yararlanacak. Böylece aylık ödeme tutarları son derece düşük olacak.

EVLİLİK KREDİSİ İÇİN ŞARTLAR

Evlilik kredisi kullanmak isteyenler için bazı şartlar söz konusu olacak. Ancak yaş gibi farklı şartlar olup olmayacağı henüz netleşmedi. Evlilik kredisi gibi ailelere yönelik destekler için Aile ve Gençlik Bankası kurulması bekleniyor.

Aile ve Gençlik Bankası üzerinden farklı yardımlar da yapılacak. Ev kadınlara emeklilik düzenlemesi yapılması da bekleniyor. Aynı zamanda gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar verilmesi gibi destekler de söz konusu olacak. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri Gabar petrolünden ve Karadeniz doğal gazı üzerinden sağlanacak. Böylece zaman içerisinde farklı yardımların yapılması da söz konusu olacak.

Evlilik kredisi başvurularının ne zaman yapılacağı henüz netleşmedi. Başvuruların e-Devlet üzerinden yapılması bekleniyor. Aynı zamanda başvurular için çiftlerin nikâh kıymış olması şartı da istenecek. Eşlerden birinin başvuru yapması yeterli oluyor.