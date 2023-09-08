Üretim sahasında maliyetler karşılanamıyor. Bu durum piyasaya zam olarak yansıyor. Vatandaşın belini büken zamlar durdurak bilmiyor. Akaryakıt başta olmak üzere hemen hemen her sektörde etkisini hissettiren bu zamlar ekmek ve simiti de vurdu.

Unlu mamüllerin fiyatlarına yeniden zam uygulandı. İkinci zammı beklenmeyen vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Halk arasında tepki büyük oldu.

Her evin ihtiyacı ekmek ve çayın eşlikçisi simit Amasya'da yeniden zamlandı. Temmuz ayında henüz ilk zam yapılmıştı. İkinci bir zam dalgasından daha etkilenen ekmek ve simitin fiyatları eşitlendi. Akıllarda tek bir soru vardı: “Artık yarım ekmek satışı mı başlıyacak?”

SİMİT FİYATLARI EKMEK İLE EŞİTLENDİ!

Amasya'da yapılan son simit zammı ile birlikte fiyatlar ekmek fiyatları ile eşitlendi ve 7,50 TL oldu. 90 gramlık bir simit almak isteyen kişi artık 7,50 TL ödeyecek. Simitte olan bu güncelleme poğaçada da etkisini hissettirdi. 80 gramlık poğaça yeni dönemde 7,50 TL'ye satılacak.

90 gram tereyağlı özel simit ve 80 gram tereyağlı özel poğaça 10 TL, 100 gram börek 17,50 TL, 1 kilo Amasya çöreği 150 TL'den satılacak.

AMASYA’DA 200 GR EKMEK KAÇ TL OLDU?

Amasya'da ekmek fiyatları ne kadar oldu? Amasya'da ekmek fırınlarında satılan 200 gram ekmek 7,50 TL, yarım ekmek 4,50 TL oldu. Kepekli ekmek 220 gram 7,50 TL, çiftli kepekli ekmek 15 TL, tam buğday ekmeği 15 TL, köy ekmeği 30 TL, papatya pide ekmeği 15 TL, tahıl ekmeği 22,50 TL, Trabzon ekmek 37,50 TL'den satılıyor.