Döviz kurunda başlayan artış küresel piyasalarda etkisini hissettirirken her sektör birbirinden etkilenerek zam dalgasından nasibini alıyor. Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri başta olmak üzere lojistik yani ulaşım sektörü de günden güne pahalanıyor. Ekmeğin üretilmesi ve dağıtılması aşamasındaki her adım göz önüne alınarak fiyat farkı oluşturuluyor.

Gıda ürünlerinde dalga dalga başlayan fiyat artışı ekmeğin ham malzemesi unu da vurdu. Erken zam haberi bu kez Ankara'dan geldi. Ankara'da zamlı ekmek fiyatları ne kadar oldu?

GÖRÜŞMELER TAMAMLANDI, YENİ LİSTE BELLİ OLDU!

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık ve Esnaf Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Mehmet Yiğiner ile bir araya geldi. O toplantıda Ankara Valisi Vasip Şahin makamında ziyaret edildi. Yapılan toplantı sırasında ekmek fiyatlarına yönelik yeni bir uygulama yapılmasına karar verildi. Konuyla ilgili Unlu Mamüller Meslek Komitesi Meclis Üyesi Emre Yaralı ile Ankara Ticaret İl Müdürü Yavuz Karaer fikirlerini paylaştı.

ANKARA’DA SATIŞI YAPILAN 200 GRAM EKMEK KAÇ TL OLDU?

Ankara Valisi Vasip Şahin'e yapılan ziyaret sonrasında toplantıda konuşulan ekmek fiyatları Eylül ayı itibariyle yeniden güncelleniyor. Son olarak Ankara'da 20 Temmuz tarihinde uygulanan 6,5 TL'lik güncel rakam yeni alınan karar ile 200 gramlık ekmek fiyatının Eylül ayı itibariyle 7 TL'ye ulaştırdı. Yeni dönemde market raflarında ve fırınlarda satışı yapılacak olan 200 gram ekmek 7 TL'den vatandaşlara satılacak.