Son Dakika: Merakla Beklenen Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi! Bakan Bilgin Ne Dedi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete yönelik yapılan açıklamanın ardından ara zamma dair sinyal verdi. Yaptığı konuşmada olağandışı bir durumla karşılaşırsa Temmuz ayında müdahale edildiği gibi aynı şekilde yeni bir ara zam yapılabilir, dedi. Konuşmanın devamında sendika başkanlarının isteklerini iletti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.Bilgin asgari ücret için yapılan açıklamanın ardından bir canlı yayına konuk oldu. Canlı yayında yöneltilen sorulara ve gündeme ilişkin kişisel değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücretin çalışanlara yönelik oluşan beklentinin bir hayli altında olduğunu bu nedenle eleştirilere maruz kalındığını da ifade etti.

Türk-İş Genel başkanı E.Atalay'ın 9 bin TL tutarının altında olursa eğer ortak fikre vararak masaya oturmayız” yönündeki açıklaması yeniden gündemde yerini aldı. Bunun üzerine Bakan Bilgin kendince 7.785 TL olarak belirlenen açlık sınırını dikkat çekti. Böyle bir sınırlama bulunmuyor. Bu konuda ortaya konan tespit tamamen kendilerine aittir" ifadesinde bulundu. Sendikalar bu tarz ifadeleri kendi taleplerini daha iyi aktarabilmek ve güçlü tutabilmek için yapabilir. Ancak bu doğru değildir. Gerçekliği bulunmuyor, dedi. Açlık sınırının 7.785 TL olmasına yönelik haberlerin yalan olduğunu ve keyfi olduğunu ifade etti. Bilimsel olmayan tespitler yorumunda bulundu.

Bakan Bilgin Ara Zamma Yeşil Işık Yaktı!

Asgari ücretin kamuoyu tarafından düşük bulunmasına yönelik ise şu yorumda bulundu: “Sokakta fikrini beyan edenin istek ve beklentisi ile işçinin beklediği oldukça farklı” diyen Bilgin pek çok şehirde 8 binin üzerinde rakam isteniyordu. Türkiye'nin genel ortalaması ise burada daha düşüktü. Anadolunun belirli yerlerinde ise 7600 küsür istenildi, dedi ve ekledi: "Sendikalar asgari ücret için 8 bin TL'nin üzerine her çıkışta zor durumda kalıyoruz” yorumunda bulundular.

Bakan Bilgin konuşmanın devamında önümüzdeki yıl itibariyle enflasyonda düşüşler yaşanacak yorumunda da bulundu. Asgari ücrete ikinci bir zam konusuna yönelikte yorumda bulundu. “Bu konuda Cumhurbaşkanının da desteği bulunuyor hiçbir şekilde endişe edilmemeli. Önümüzdeki yıl sonu enflasyonda 'ler görülecek” dedi. Olağan dışı bir şey olursa ara zam yapılacağına da değindi. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yapılan müdahalede olduğu gibi kolaylık sağlanacağına yönelikte yeşil ışık yakmış oldu.