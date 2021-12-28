Ekin Koç'tan Üç Kuruş Açıklaması

Show TV ekranlarında Salı akşamlarında Ay Yapım imzalı olarak Çukur'dan sonra ekranlara getirilen Üç Kuruş iismli televizyon dizisi projesi yayın hayatına heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Dizi son haftalarda izlenme oranlarında düşük sonuçlar almış ve bu oranları ile hayal kırıklığına uğratmıştı. Yapım hakkında önemli açıklamalarda bulunan ve merak edilenleri yanıtlayan ünlü oyuncu Ekin Koç ise Üç Kuruş hakkında önemli ifadeler kullandı.

Projenin tanıtımının yapıldığı günlerden bu yana dek özellikle Çukur ismini televizyon dizisi projesinin hayranları Üç Kuruş isimli yapımı dört gözle bekliyordu. Fakat dizi kendisinden beklenen çıkışı bir türlü yaşayamadı. İlk üçe giremeyen ve izlenme oranlarında ortalamaya yakın puanlar alan proje, özellikle Çukur izleyicisi için bir hayal kırıklığı olarak görüldü. Dizi hayranları ise Çukur isimli projenin final yapması ardından Üç Kuruş’un yerini tutamadığını belirten yorumlarda bulundu.

Üç Kuruş isimli dizinin geleceği hakkında dikkat çekici bir tüyo veren başarılı oyuncu Ekin Koç ise projede Efe isimli karaktere hayat veriyor. Ünlü oyuncu Ekin Koç dizi ekibi ile buluşup yemekten çıkarken gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Projede hikayenin belli bir yere kadar geldiğini ve daha sonrasında her şeyin hızlanacağını açıkladı. Beklentilerin ters köşe olacağını anlatan ünlü oyuncu hikaye hakkında merak edilenleri de yanıtladı. Seyirci kitlesine hazır olun dediğini söyleyen oyuncu, Üç Kuruş dizisinin geleceği hakkında da önemli bir tüyo vermiş oldu.

Seyirci kitlesi de hikayenin bugüne kadar oldukça yavaş gittiğini eleştiriyor ve konu hakkında çeşitli sosyal medya paylaşımlarında bulunuyordu. Dizi hayranları aksiyon görmek istediğini belirtirken hikayenin gidişatından da hiç memnun kalmadığını söylüyordu. Fakat ünlü oyuncu, rol aldığı projesi önemli açıklamalarda bulundu ve dizide izlenme oranlarının artabileceğine yönelik ifadeler kullandı.