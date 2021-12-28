Son Dakika Emekli Haberleri: Halkbank'tan Emekli Vatandaşlara Nakit İmkanı!

Son Dakika Emekli Haberleri: Halkbank'tan Emekli Vatandaşlara Kredi İmkanı! Halkbank'tan Emeklilik Kredisi! emeklilik şoku!; Halkbank'ın emeklilere yönelik yaptığı promosyonlar vatandaşların ilgisini çekiyor. Nasıl Halkbank müşterisi olurum? Böyle düşünen vatandaşlar bekleniyor. Banka, yalnızca emeklilik kampanyalarının bir parçası olarak, birçok emekliyi bankalarına çekmek için bir dizi kampanya yürütüyor. Vatandaşlarının yükümlülüklerinin sona ermesini bekleyen bankalar, çeşitli tekliflerle müşteri çekmek için yarışıyor. Kampanya hızla ilerliyor.

Halkbank kredilerinde düşük faiz imkanı

Halk Bankası yaptığı basın açıklamasında çok sayıda vatandaşın emekli maaşını bankaya devretti. Maaşlarını bankalara bağışlayan vatandaşlar da çeşitli krediler alabiliyor. Birçok alanda kredi veren bankalar vatandaşların da ilgisini çekti. Vadenin uzun olması birçok vatandaşı bankaya kazandırdı.

Halkbank'ın emekliler için belirlediği faiz oranı

Kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşların kredi için başvuru yapmadan önce çok temkinli olması gereken ilk şey bankanın uyguladığı faiz oranıdır. Bunun yerine, düşük faiz oranlarıyla borç veren bankaları tercih ediyorlar. Salgının devam etmesi ve vatandaşların ekonomik olarak fedakarlıklarının devam etmesi bankalara yönelik saldırılara yol açtı. Vatandaşları çeşitli kredi seçenekleriyle rahatlatmak için bankalar düşük faizli kredi kampanyaları başlattı. Halkbank, emeklilere yönelik daha önce yapılmayan çalışmaları yürütüyor. Bankanın sunduğu kredi koşulları aşağıdaki gibidir:

36 ay vade ile ödenmektedir.

Banka tarafından belirlenen faiz oranı %1,44'tür.

faiz oranı Aylık ödeme tutarı 3709 Türk Lirasıdır.

Kredi geri ödeme ücreti 525TL'dir.

Krediye Başvuru Nasıl Yapılabilir?

Halkbank'ın uyguladığı kredi başvuruları internet sitesinden veya herhangi bir banka şubesinden yapılabilmektedir. Başvuru yapıldıktan sonra, bankacılık yetkilileri krediye uygunluğunuz hakkında bir rapor sunacaktır. Olumlu bir sonuçla, kredi kullanılabilir.

Ek olarak mobil üzerinden sms ile de başvuru yapma imkanınız bulunmaktadır. Eğer siz de sms ile başvuru yapmak istiyorsanız izlemeniz gereken kolay bir yol bulunuyor. EMEKLI yazıp boşluk bırakmalısınız. Hemen ardından tekrardan bir boşluk bırakılması gerekiyor. Sonrasında GELİR BELGESİ yazmanız gerekecektir. Son adım olarak bir boşluk daha bırakmalı ve hemen sonrasında TALEP EDİLEN MİKTAR yazılmalıdır. Tüm bu adımları 3552’ye sms olarak gönderdikten sonra yapmanız gereken tek şey gelecek sonucu beklemek olacaktır.