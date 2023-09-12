EYT meselesinin ikinci aşaması, yeni torba yasanın yürürlüğe girmesiyle ortaya çıkıyor. Bu yasa, staj ve çıraklık sigortası, mağdurlar için kısmi emeklilik ve taşerona kadro gibi konuları ele alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi yaklaşırken, AK Parti bu yeni kanun tekliflerini hazırlamak için yeni adımlar atıyor.

Meclis'in açılmasıyla birlikte önceliğin seçim vaatlerinin yerine getirilmesine verileceği teyit edildi. Ayrıca emeklilere ek zam ve Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi için de bir kanun teklifi sunulacak. Merakla beklenen ve EYT meselesinin ikinci aşaması olarak bilinen düzenlemenin de AK Parti'nin meclise sunacağı ilk torba kanun teklifinde yer alması bekleniyor. İşte tüm ayrıntılar.

EKİMDE BEKLENEN DÜZENLEMELER

İkinci EYT paketi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimden hemen önce vaat olarak açıkladığı Bağkur prim eşitleme düzenlemesini içerecek. Hatırlatmak gerekirse Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını 7200 güne indiriyor, SGK'lılarla eşitliyoruz. Bu girişimden 1 milyon küçük esnafımız yararlanacak ve Bağkur'lulara erken emeklilik imkânı getireceğiz" demişti.

Ayrıca, yeni düzenlemenin, daha önce AK Parti seçim beyannamesinde de belirtildiği gibi, kadınlar için erken emeklilik hakkını da kapsaması bekleniyor. Ayrıca 3600 ek gösterge düzenlemesi ve taşeronlara kadro düzenlemesinin de bu kapsamlı yasada yer alması beklenen hükümler arasında.

O GRUPLAR MÜJDE BEKLİYOR

İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olmasına rağmen, daha önce staj ve çıraklık sigortası yaptırdığı için EYT kapsamı dışında tutulan kişilerin de kapsama alınması istenmektedir. Ayrıca, ilk işe giriş tarihi 9 Eylül 1999 ve sonrasında olanlara da kademeli emeklilik hakkı tanınması isteniyor. Bu iki düzenlemenin torba yasada yer alması öneriliyor, ancak kademeli emekliliğin uygulanma olasılığı şu anda düşük görülüyor.