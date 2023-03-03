Ek ödeme 8500 TL oldu: Emekli maaşlarını alanlar bu parayı alacaklar

Emekler için yapılan yeni promosyon fırsatları devam ediyor ve bankalar, yapmış oldukları bu yarışta birlikte gündem olmayı sürdürüyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde emekli promosyonu almak istiyorsanız, mart ayında açıklanan yeni kampanya ile birlikte maaş, taşıma işlemlerinizi yaparak, 8500 TL ödeme alabilirsiniz. Türkiye iş bankası tarafından yapılan bu açıklama sonrasında emekli maaşına bu bankalara getirerek, nakit kullanmak isteyen kişiler, 3 yıl boyunca maaş taşımama sözü verirse, 8500 TL'ye kadar ödeme alabiliyorlar.

İş bankası üzerinden başlatılan yeni nakit kampanyasında uygun faiz oranları ile birlikte aynı zamanda emekli olan kişilere ihtiyaç kredisi ödemeleri de verilmektedir. 3 yıl boyunca bu banka üzerinden emekli maaşınızı almayı, taahhüt ederseniz, ihtiyaç kredisi alacağınız gibi aynı zamanda emekli promosyon olarakta 8500 TL'ye kadar, ödemi atabilirsiniz.

Emekli promosyon miktarları ne kadar?

Emekli maaş hesabınız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz nakit kampanyalarından faydalanacak olan tüm vatandaşlar, 8500 TL'ye kadar ödeme alabilir.

Verilecek olan emekli maaşı üzerinden gerçekleştirilen promosyon ödemelerinde 3500 TL'ye kadar emekli maaş alan kişiler, 4500 TL emekli promosyon alabilir. 3500 TL ve 7500 TL arasında 5250 TL emekli promosyon alınırken, 7500 TL ve 10000 TL arasında emekli maaş alan kişiler, 6750 TL ödeme alacak. 10000 TL ve üzerinde emekli maaş alan herkes 7500 TL'ye kadar iş bankası üzerinden emekli promosyon alabilmektedir.

Emekli maaş hesabınız üzerinden emekli promosyon aldıktan sonra banka sizlere bin TL daha bonus verecek. 10000 TL üzerinde maaş alan herkez bu durumda. 8500 TL ödeme almış olacak.