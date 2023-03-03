Ekrem İmamoğlu Yanıt Verdi! Cumhurbaşkanı Adaylığına Ne Dedi, İmamoğlu Aday Olacak Mı?

Altılı Masa’ya çağrıda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu masanın ayrılık masası olmadığını ifade etti. Altılı Masa’dan 1 ya da 2'nin eksilmemesi gerektiğini ifade eden İmamoğlu, bu konunun aşılması noktasında bir ferasetin gerekiyorsa o ferasetin çok sevgili İyi Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nda var olduğunu söyledi. İki liderin bu konuyu oturup çözeceklerini ve kaygıları gidereceklerini belirten Ekrem İmamoğlu, bu durumun tamir edileceğini belirtti.

Adım adım 2023 seçimlerine doğru gidilirken Türkiye'nin gündeminde de 6'lı Masa’nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusu hakkında yeni açıklamalar yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhur ittifakının adayı olarak belirlenirken millet ittifakında ise hangi ismini seçileceği henüz açıklanmamıştı.

Altılı Masa liderleri dün 2 Mart 2023 tarihinde 12 defa bir araya gelmiş ve adaylarını belirlediklerini söylemişti. Aday konusunda kararın 6 Mart tarihinde açıklanacağını duyuran 6’lı Masa liderleri bu gelişme ile gündemde yer almıştı. Toplantı sonrasında İyi Parti Lideri Meral Akşener ise bir açıklamada bulunarak İyi Parti'nin bir seçime zorlandığını, kıskaca alındığını aktardı ve buna boyun eğmeyeceklerini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisinin cumhurbaşkanı adayı olması ile ilgili meselenin olmadığını belirtirken bu duruma memleket meselesi olarak baktığını ifade etti. Böyle bir konumun aşılması için feraset gerektiğini açıklayan Ekrem İmamoğlu bu ferasetin de Genel Başkan ve sayın Akşener'de olduğunu söyledi.

Bugünkü rejimin tek rakip olduğunu ifade eden Ekrem İmamoğlu bu rejimin binaların sağlamlığını, özgürlüğü ve çocukların geleceklerini tehdit ettiğini aktardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Altılı Masa’nın her adayını destekleyeceğini söylerken her CHP’linin adayının da Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Ancak bu konuda kararın Altını Masa tarafından verileceği aktarıldı ve birinin gönlü kırılıyorsa o gönlün tamir edilmesi gerektiğini söyledi