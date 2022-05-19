Eintracht Frankfurt, Avrupa Ligi'ni Kazanmak İçin Rangers'ı Atışlarda Yendi

Eintracht Frankfurt'un 42 yıllık Avrupa şampiyonluğu bekleyişi, Avrupa Ligi finalinde Glasgow Rangers'ı 5-4 penaltı atışlarıyla yenerek sona erdi.

Kaleci Kevin Trapp, uzatmaların sonunda büyük bir kurtarış yaptı ve Çarşamba gecesi Frankfurt'a zafer kazandırmak için bir tane daha yaptı. Maç tam süre ve uzatmaların ardından 1-1 sona ermişti.

Frankfurt adına ikinci yarı ekolayzırını atan Kolombiyalı forvet Rafael Borré, belirleyici penaltıyı, Avrupa Ligi'nin selefi olan 1980 UEFA Kupası'ndan bu yana kulübün ilk Avrupa kupasını almak için dönüştürdü. Bu galibiyet aynı zamanda Frankfurt formasıyla gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez boy göstermesini sağladı.

"İnanılmaz hissettiriyor," dedi Trapp. "Hala nefesimi yakalamaya çalışıyorum. Bizim için, Frankfurt için, bölge için. Almanya'nın tamamı için bence bu harika bir şey. Taraftarlarımıza bu şekilde geri verebilmek çok özel."

Eski bir Paris Saint-Germain kalecisi olan Trapp, uzatmaların son dakikalarında Ryan Kent'in yakın mesafeden attığı şutu durdurmak için bacağını uzatarak önemli bir kurtarış yaptı. Tecrübeli kaleci, Aaron Ramsey'in penaltısını durdurmak için sol bacağını kullandı ve Sevilla'daki Sanchez Pizjuan stadyumunda karşı kalenin arkasındaki taraftarların Frankfurt'un "beyaz duvarı" tarafından büyük kutlamalar başlattı.

Almanya'da da Frankfurt taraftarları finalin televizyon yayınını izlemek için kulübün stadyumunu doldururken çılgın kutlamalar yapıldı.

Joe Aribo, 57. dakikada Rangers'a üstünlük sağladı ve Borré, 2019'da Chelsea ve 2021'de Villarreal'den sonra Avrupa Ligi'ni yenilgisiz geçen üçüncü takım olan Frankfurt için 69. dakikada eşitledi.

Eski Arsenal ve Juventus orta saha oyuncusu Ramsey, uzatmaların son dakikalarında maça girerek penaltı atışlarında penaltı attı. Christopher Lenz, Ajdin Hrustic, Daichi Kamada ve Filip Kostic de Frankfurt adına penaltıları çevirirken, James Tavernier, Steven Davis, Scott Airfield ve Kemar Roofe atışlarda Rangers'ın filelerini buldu.

Rangers kaptanı Tavernier, "Yarışmaların bu aşamasına geldiğinizde küçük marjlar" dedi. "Kendi elimizdeydi ama o golü yedik ve ardından Trapp, Ryan Kent'ten harika bir kurtarış yaptı. Sonra çatışmada kurtarış yapıyor ve hepimiz mahvolduk."

Rangers teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Kent'in kaçırdığı farkın fark yarattığını söyledi.

"Bunları atmalısın, özellikle de son dakikalarda," dedi.

Rangers, 1972'deki Kupa Galipleri Kupası'ndan bu yana ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanmaya çalışıyordu. İskoç kulübü ayrıca 2008 UEFA Kupası'nda Zenit St Petersburg'a kaybetti. Finansal bir erime nedeniyle alt bölümlere gönderildikten 10 yıl sonra bir geri dönüşü kapatmaya çalışıyordu.

Rangers'ın orta saha oyuncusu Davis, "Alınması gereken acı verici bir şey olacak" dedi. "Bu aşamaya tekrar gelmenin ne kadar zor olacağını biliyoruz."

Frankfurt, Schalke'nin Inter Milan'ı penaltılarla yendiği 1997 yılından bu yana Avrupa Ligi veya UEFA Kupası'nı kazanan ilk Bundesliga takımı.

Frankfurt, Glasgow'daki Avrupa Kupası finalinde Real Madrid'e kaybettiği 1960 yılından bu yana ilk kez Avrupa rekabetinin zirvesine geri dönecek.