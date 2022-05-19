Lübnan'da Siyasi Değişimin Bir Şansı Var Mı?

Lübnan'ın seçim çılgınlığı soğurken, ülke baş döndürücü siyasi tarihinde yeni bir bölüme uyandı.

Pazar günkü seçim sonucunun ardından, ülkenin 128 sandalyeli parlamentosundaki güç dengesinde ve kırılgan mezhepsel güç paylaşım sisteminde değişiklikler meydana geldi.

Uzun yıllar boyunca Lübnan'ın siyasi denkleminde sürekli değişkenler olan milletvekilleri koltuğundan edildi. Ülkenin 2019 ayaklanmasından ilham alan yabancı yüzler seçildi ve şimdi sık sık komada olan bir siyasi sisteme yeni bir hayat verebilir.

Ancak seçim coşkusunun bir kısmı, Lübnan'ı, özellikle de ekonomiyi üçüncü bir yıl boyunca rahatsız etmeye devam eden sorunların gölgesinde kaldı.

Lübnan lirası, değeri zaten ABD dolarına kıyasla yüzde 90 oranında düşmüş ve düşmüş durumda, daha da düştü. Banque du Liban veya merkez bankasındaki yabancı rezervler azalıyor ve hem yakıt hem de buğday kıtlığı korkularının ortasında petrol ve gıda fiyatları yükselmeye devam ediyor.

Uzmanlar, Lübnan'ın seçim sonucunun ülkenin sorunlu tarihinde kritik bir anı işaret etmesine rağmen, önümüzdeki şeyin Lübnan'ın yaşayabilirlik şansı olup olmadığını belirleyebileceğini söyledi.

Müttefikler Hizbullah'ı hayal kırıklığına uğrattı

İran destekli güçlü Şii parti Hizbullah sandalyelerinden hiçbirini kaybetmedi, ancak parlamento çoğunluğunu korumasına yardımcı olan siyasi müttefikler, hem geleneksel rakip siyasi partilerden hem de yeni bir düzen karşıtı muhalefetten büyük darbeler aldı.

Özellikle, Güney Lübnan'daki kilit nüfuz alanlarında bir Yunan Ortodoks koltuğu ve bir Dürzi koltuğu, düzen karşıtı muhalefet adaylarına gitti: tıp doktoru Elias Jradeh ve avukat Firas Hamdan.

Hizbullah'ın kilit Hıristiyan siyasi müttefiki Özgür Yurtsever Hareket artık en büyük Hristiyan partisi değil.

Ancak ne Hizbullah ne de Özgür Yurtsever Hareket yenilgiyi kabul etmedi ve her ikisi de seçimleri zafer ilan etti.

Lübnan'daki siyasi ittifaklar akışkan olsa da, uzmanlar oylamanın bir zamanlar baskın olan Hıristiyan partisine büyük bir darbe olduğunu söylüyor.

Arap Reform Girişimi İcra Direktörü Nadim Houry, El Cezire'ye verdiği demeçte, "Bence Aounistler [Özgür Yurtsever Hareket], nesnel olarak kaybettiklerini kabul etmek zorunda kalacaklar - buna bir dönüş yapmaya çalışsalar bile," dedi.

Carnegie Ortadoğu Araştırma Görevlisi Mohanad Hage Ali, Hizbullah'ın geniş ittifaklarının "zayıf ve kırılgan" olduğunu ve seçimlerin sadakat göstermenin bir yolu olduğunu açıkladı.

Seçim sonuçlarının Şii seçmenler arasında da kamuoyundaki değişimlere işaret edebileceğini söyleyen araştırmacı, "alternatif Şii oylarının" Hizbullah siyasi ittifakı dışındaki adayları seçmiş olabileceğini açıkladı.

Hage Ali, El Cezire'ye verdiği demeçte, "[Hizbullah] kendi siyasi seçimi dışında oy kullanmak istemedi ve seçmenleri, adayları ve seçim bölgelerindeki temsilcilerini korkutmak için ellerinden geleni yaptılar." diyerek, Lübnanlı seçim gözlemcilerinin Şii partisi hakkında çok sayıda açıklamasına atıfta bulundu.

Ekonomi sarmallanmaya devam ederken, yeni parlamentonun toplanıp yeni bir başbakan atama ve yeni bir hükümet kurma sürecini başlatmak için fazla zamanı yok. Ancak geleneksel hiziplerin birlikte iktidarı ele geçirmek için kullanabilecekleri parlamento çoğunluğu olmadığından, uzmanlar siyasi bir çıkmazın mümkün olduğuna inanıyor.

Arap Reform Girişimi'nden Houry, El Cezire'ye verdiği demeçte, "Bu, potansiyel olarak ortadakilerin [muhalefet] arabuluculuk yapmaya çalıştığı ancak bir gündem empoze etmek için yeterli olmadığı bir senaryo" dedi.

Lübnan'ın başbakanı bir Sünni'dir ve hükümet, ülkenin çok sayıda dini mezhebi ve parlamentodaki farklı siyasi güçler boyunca bölünmüştür. Bu kırılgan güç paylaşım sistemi hızla felce yol açabilir.

Houry, "Lübnan yönetilmesi çok zor bir ülke ve çok bölünmüş bir parlamentoya sahip" dedi.