Ehliyeti Olanlara ve Ehliyet Almayı Düşünenlere Kara Haber

Yeni yılın yaklaşması ile birlikte ehliyet fiyatlarına ve cezalara zam geleceği açıklandı. Son tarih verildi.

2023 yılına az bir zaman kala, ehliyet almayı düşünenlere ve halihazırda ehliyeti olanları ilgilendirecek duyuru yapıldı. Ehliyet fiyatlarına ve cezalarına kısa süre içinde zam yapılacağı açıklandı. Geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar ile birlikte eski tip sürücü belgesi olan vatandaşlara uyarı yapılmıştı. Ehliyetlerini değiştirmeleri için son tarih verilmişti. Ehliyet yenileme için sürenin daraldığı hatırlatıldı.

Eski tip ehliyeti olan sürücülere ehliyetlerini yeniletmesi için son süre verildi. Bu durumdan haberdar olan vatandaşlar ehliyet yeniletme süresi ne zamana kadar ve son tarih ne diye merak etti ve araştırma yapmaya başladı. Yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan son tarihe kadar ehliyetini yenilemeyen vatandaşlara yüklü miktarda ceza verilecek.

EHLİYET YENİLEME SON TARİH

Vatandaşların, eski tip ehliyetlerini yenilemek için artık harekete geçmesi gerekiyor. 1 Ocak 2016 tarihinden önce ehliyet almış kişilerin 31 Aralık 2022 tarihine kadar acilen ehliyetini yeniletmesi gerektiği duyuruldu. 31 Aralık 2022 yani yeni yıl gelmeden önce, 2016 yılından önce aldığı ehliyetlerini yeniletmeyen vatandaşlara cezai işlem uygulanacak. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu hatırlatmanın yanı sıra cezalara da zam geleceği uyarısında bulunuldu.

EHLİYETE NE ZAMAN ZAM GELECEK NE KADAR OLACAK?

Yeni yılda ehliyete de sürücü belgelerini yenilemeyen kişilere uygulanan cezalara da zam yapılacak. Yapılacak zammın miktarı vergi, harç ve cezalara yeniden değerleme oranına göre belli olacak. Yapılan hesaplamalara ve tahminlere göre, 2023 yılında ehliyet cezalarına yüzde 121 zam yapılacak.

EHLİYET DEĞİŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR 2022?

Ehliyet değiştirecek vatandaşlar, sürücü belgesi değiştirme ücretinin 2022 yılı için ne kadar olduğunu merak ediyor. Yapılan açıklamaya göre; kağıt bedeli 13 lira, vakıf payı bedeli olarak da 2 lira alınacak. Yani ehliyet değiştirmek isteyen kişilerin ödemesi gereken toplam tutar sadece 15 lira olacak.

EHLİYET DEĞİŞTİRMEK İÇİN NELER GEREKLİ?

Yasal zorunluluklar başta olmak üzere çeşitli nedenlerle ehliyetini değiştirmek ya da yenilemek isteyen kişilerin başvuru yaparken teslim etmesi gereken bazı evraklar bulunmaktadır. Gerekli evrakları yetkili kuruma teslim etmeyen kişilerin başvuruları geçerli sayılmayacaktır. Bu nedenle kesinlikle başvuru yapmadan önce bu belgeleri hazırlamalısınız. Aksi halde yeniden başvuru yapmanız gerekecektir. Ehliyet değiştirmek veya yenilemek için gerekli belgelerden ilki nüfus cüzdanıdır. Bunun yanı sıra vatandaşların eski sürücü belgelerini de yetkili kuruma teslim etmesi beklenmektedir. Başvuru yaparken yatırılması gereken 15 liranın yatırıldığına dair makbuzun da yetkili kişiye iletilmesi gerekmektedir. Bu belgelere ek olarak kişilerin son 6 ay içinde çektirdiği 1 adet biyometrik fotoğraf da başvuru evrakları arasına koyulmalıdır. Başvuru yapan vatandaşın, aile hekiminden aldığı ve üzerinde ‘sürücü olur’ yazan sürücü sağlık raporunu da alması zorunludur. Söz konusu evrakların herhangi birinin eksikliği ya da yanlışlığı başvuru esnasında sorun yaşamanıza neden olacaktır. Bu nedenle evraklarınızı tekrar tekrar kontrol etmenizi öneririz.