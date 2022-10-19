Emekli maaş Zammı ile İlgili Son Dakika Sıcak Gelişme! Zamlı Maaşlar Vatandaşı Sevinçten Uçuracak

Milyonlarca vatandaşın gözü, yılbaşında emekli maaşına yapılacak zamdaydı. Yapılan son açıklama herkesin yüreğine su serpti.

Ülkemizdeki yaklaşık 14 milyon emekli vatandaş, 2023 Ocak ayında yapılacak zammı merakla bekliyor. Günbegün zam zamanına yaklaşırken, emekli maaşı zam son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamaları emekli vatandaşlar can kulağıyla dinliyor. 6 aylık enflasyon oranlarına göre yapılacak olan emekli maaşı zammına yüklü miktarda zam yapılması dört gözle bekleniyor.

Milyonlarca emeklinin beklediği emekli maaşı zam oranları ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kulislerde dolaşan tahminler bir yana, yetkili kişiler de zam miktarına yönelik açıklamalar yapıyor. 2023 Ocak ayına 4 aydan daha az zaman kala, emeklilerin kulağı hükümet tarafından yapılacak açıklamalarda. Yapılan açıklamalarla, 2023 Ocak ayı ile itibari ile emekli vatandaşa yapılacak zam tablosu belirginleşecek.

EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK 2022?

Son zamanların gündeminden düşmeyen emekli zamları vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. 2023 Ocak ayında yapılacak olan zamda etkili olan 6 aylık enflasyon oranlarına göre ne kadar zam yapılacağı tahmin edilmeye çalışılıyor. Uzmanlar, bu zamana kadar olan enflasyon oranlarını baz alarak minimum zam miktarını hesaplıyor. Hükümetten gelen yeni açıklamalarda da belirtildiği üzere, emeklilere yapılacak olan zam miktarı, enflasyon oranının üzerinde olacak.

TEMMUZ AYINDA 3 BİN 500 LİRAYA YÜKSELMİŞTİ

Emekli vatandaşların maaşlarına 2022 Temmuz ayında yüklü miktarda zam yapılmıştı. Bu zam oranı yüzde 42,35 olarak duyurulmuştu. Ancak günümüz koşulları gereği bu maaş emekli vatandaşlara yetmemeye başladı ve bu nedenle yeni zam dört gözle beklenmeye başladı. Emeklilerin umudu yılda iki kez olmak üzere Ocak ve Temmuz ayında yapılan zamlarda. SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı için 6 aylık enflasyon oranları baz alınacak ve bu miktarın üzerine hükümetin karar verdiği tutar eklenecek.

EMEKLİLERE OCAK 2023 ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yetkililerden henüz emekli maaşına yapılacak zamlarla ilgili net bir açıklama gelmedi fakat hem kulislerde dolaşan bilgiler hem de uzmanların hesaplaması emekli maaşlarına uygulanacak minimum zammı öngörebiliyor. 2022 Temmuz ayında 3 bin 500 liraya yükseltilen emekli maaşına yeni yılda gelecek olan zam miktarı şimdiye kadar açıklanan enflasyon oranlarına göre en az 4 bin 673 lira olacak.

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre, emekli maaşı Ocak ayında yapılacak olan zamla birlikte en az 5 bin 250 lira olacak. Enflasyon oranlarına ek olarak hükümetin de belli bir miktarda zam yapması bekleniyor. Aylardır gündemde olan emekli maaşı zammı için 5 bin 500 liralık tahmin yapan uzmanlar da bulunuyor. Emekli vatandaşların çoğu, emekli aylığının en düşük asgari ücret seviyesine çekilmesini bekliyor.