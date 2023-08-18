Acil nakit ihtiyacına etkili çözüm arayışında olanlar Anadolubank dijitale özel dosya masrafsız acil nakit ihtiyacını giderecek o kampanya düşük faizli kredi tekliflerine bir yenisini daha ekliyor. Anadolubank ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi teklifleri ile vatandaşın yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Temmuz ayı itibari ile başlayan zam dalgasının etkilediği sektörlerde yükselen fiyatları taksitli kredi fırsatı ile değerlendirmek isteyenler Anadolubank şubelerine gitmeye gerek kalmadan hızlı başvuru fırsatını değerlendiriyor. Dijitale özel sunulan ihtiyaç kredisi teklifinden faydalanmak isteyenlerin o şartları karşılaması gerekiyor.

ANADOLUBANK MASRAFSIZ 15 BİN TL KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Anadolubank düşük faizli ve dosya masrafsız 15.000 TL ihtiyaç kredisi 36 ay vade ile geri ödenebiliyor. Mevcutta bulunan müşteriler dışında ilk kez banka müşterisi olacaklar için sunulan bu tekliften faydalanmak isteyenler online şubelerinden başvuru yapabiliyor. Anadolubank Mobil uygulama veya internet şubesi aracılığıyla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınacaktır.

Dosya masrafsız ihtiyaç kredisi bireysel geri ödeme planı oluşturulduktan sonra verilen onay doğrultusunda açılan müşteri hesabına otomatik olarak aktarılır. Konu ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler dijital'e özel masrafsız 70 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunu online platform üzerinden gerçekleştirebilir. Anadolubank müşteri hizmetleri hattını arayarak konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.

ANADOLUBANK MASRAFSIZ 15 BİN TL KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Anadolubank müşterisi olmayanlarda ihtiyaç kredisi başvurusu için online ortamda hesap açılışı gerçekleştirebiliyor. Anadolubank internet sitesi içerisinde yer alan “İhtiyaç kredisi” kategorisine gelerek “Müşteri olmak istiyorum” adımını başlatanlar kısa sürede başvuru onayı alıyor. Anadolubank Mobil uygulama içinde yer alan “İhtiyaç kredisi başvuru formu” alanının dolduranlar hesap açılışı işlemini tamamlayabilmek için kuryeler ile işlemini tamamlıyor. Son olarak telefona gönderilen sms ile dijital uygulamaya giriş yaparak ihtiyaç kredisi alanına erişilebiliyor.