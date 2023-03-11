Efsane Stanley termos A101 markette görücüye çıktı! 399,00 TL'ye indi!

A101 Market, tüketicilerin beğenisini kazanan Stanley markalı ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunuyor. A101'in resmi internet sitesinde yer alan fiyat listesine göre, Stanley markalı yemek termosu 179,99 TL, soğuk içecek bardağı 69,99 TL, sürahi ve bardak seti 149,99 TL, tava seti 299,99 TL, kamp buzluğu 299,99 TL, kahve seti ise 199,99 TL olarak belirlenmiş durumda.

Stanley markası, yüksek kaliteli ve dayanıklı ürünleriyle tüketicilerin beğenisini kazanıyor. A101 Market, uygun fiyat politikasıyla Stanley markalı ürünlere ulaşmayı kolaylaştırıyor. Tüketiciler, A101'in internet sitesinden veya mağazalarından satın aldıkları ürünleri uygun fiyatlarla satın almanın keyfini çıkarabilirler.