Carrefoursa’da dev indirim bugün geldi! Pastırma 39,90 TL'ye, Islak havlu ise 16.90'a düştü! 10-11 Mart fiyat listesi

10-11 Mart fiyat listesi... Carrefoursa’da dev indirim bugün geldi! Pastırma 39,90 TL'ye, Islak havlu ise 16.90'a düştü! Carrefoursa mağazalarında bu hafta sonu, temizlik ve kişisel bakım ürünleri dahil birçok üründe dev indirimler var. Carrefoursa Card sahipleri, 25 TL üzeri alışverişlerinde Solo Akıllı Seçim 16’lı tuvalet kağıdı 71,90 TL’ye, Johnson's Baby Şampuan 750 ml şişe 33,50 TL’ye, Yumoş Extra Lilyum Yumuşatıcı çeşitleri ise 33,50 TL’ye satın alabilirler.

Ayrıca, Duracell AA Kalem Pil 6’lı paket, UniBaby Bebek Kolonyası 150 ml, Apikoğlu Pastırma 80 gram, Oral-B Diş Eti ve Diş Minesi 50 ml Diş Macunu, Omo Sık Yıkananlar 38 Yıkama Sıvı Deterjan, Selin Kiraz Çiçeği Kolonyası 400 ml, Solo Islak Havlu 90’lı, Yudum Ayçiçek Yağı 2 litre pet, Tchibo Gold Selection Çözünebilir Kahve 100 gram, Finish Quantum Özel Seri 50 Tablet Bulaşık Makinesi Deterjanı, Dana Kıyma Kg fiyatı ve Dana Kuşbaşı Kg fiyatı da büyük indirimlerle müşterilere geldi.

Dana Kıyma Kg fiyatı 207,90 TL'ye, Dana Kuşbaşı Kg fiyatı 221,90 TL'ye ve Banvit But Pirzola Kg fiyatı 59,90 TL'ye düştü.

Carrefoursa mağazalarında bu hafta sonu yapacağınız alışverişlerde indirimli ürünleri kaçırmamanızı öneriyoruz.

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