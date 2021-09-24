Edirne'de Yeni Salgın! 8 Köy Karantinaya Alındı

Edirne'de “mavi dil hastalığı” belirtileri görüldü ve 8 köyün karantina altına alındığı bilgisine ulaşıldı. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara kan emen sinek ile bulaşan hastalığın belirtilerinin görülmesi üzerine bölgede kırmızı alarm verildi. Karantina süresi ise 1 ay olarak açıklanırken hayvan sahipleri de aşı yaptırma telaşına düştü.

Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda hastalıktan şüphelenilmesi üzerine Edirne'nin merkez ve Havsa ilçesinde ilgili kurumlara bağlı uzman ekipler hayvanlardan numune alarak inceleme başlattı. Uzman ekiplerin gerçekleştirmiş olduğu araştırmalar sonucunda ise hayvanlara mavi dil hastalığı teşhisinin konulduğu öğrenildi. Bunun yanı sıra, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de görülen hastalığa karşı tüm tedbirleri aldı ve mücadele başladı.

Toplamda 8 köyde karantina başladığı ifade edildi ve mavi dil hastalığı tespit edilen köyler ile birlikte çevrede bulunan 10 kilometrelik alan içerisinde bulunan bölgeler de uygulamaya katıldı.

Havsa Belediyesi ise karantina uygulanan köyler hakkında radikal bir karar alarak dikkat çekti. Yapılan duyuruda küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı nedeni ile Havsa ilçesine bağlı Abalar ve Azatlı köyleri ile beraber Edirne merkeze bağlı Karakasım, Orhaniye, Doyran, Tayakadın, Elçili ve Üyüklütatar köylerinden gelecek olan hayvanların ilçede kurulan hayvan pazarına alınmayacağı şeklinde ifadeler kullanıldı.

Bölgede yaşayan Nedim Buruldağı ise mavi dil hastalığı görülen hayvanların bulunduğu köyün etrafında 10 kilometrelik alanda karantina uygulamasının başladığını belirtti. Hayvan sahiplerinin aşı yaptırma telaşı içerisinde olduğunu aktaran Buruldağı, kendisinin ikamet ettiği köyde de karantina olduğu bilgisini paylaştı.

Bir diğer vatandaş Hasan Avcı da karantina uygulaması hakkında ilgi çekici açıklamalar gerçekleştirdi. Komşu köylerde bulunan hayvanlarda mavi dil hastalığının tespit edilmesi üzerine kendi hayvanlarının da 1 ay süreli olarak karantinaya alındığını ve hayvan alım satımının yapılmadığını belirtti.