Edirne'de Boşanma Aşamasındaki Koca Eşini Tabancayla Yaraladı

Edirne'de yaşayan ve boşanma aşamasında olan çift üzücü haber ile gündemde yer aldı ve genç kadının eşi tarafından tabanca ile bacağından yaralandığı bilgisine ulaşıldı. Ayrı yaşadığı eşi tarafından boşanma aşamasında olan kadın evine girerken tabanca ile saldırıya uğrayarak yaralandı. Hastanede tedavi görmekte olan kadın bacağından aldığı yaranın iyileşmesini bekliyor.

Keşan ilçesinde meydana gelen üzücü olayda boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 37 yaşındaki genç kadın Yasemin D., ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu 43 yaşındaki eşi A.D. tarafından evine girdiği sırada silahlı saldırıya uğrayarak ne yazık ki yaralandı. Acımasız eş A.D., boşanma aşaması olduğu eşinin yaşadığı ev yakınında pusu kurup beş defa ateş etti. Olay sonrasında kaçan eş uzaklara gitti ve Yasemin D. ise bacağından yaralanması sonrasında hastanede tedavi görmeye başladı.

Yukarı zaferiye Mahallesi Kuruçeşme Sokak üzerinde meydana gelen dehşet verici olay saat 21.00 sıralarında yaşandı. Boşanma aşamasında olduğu eşinin evinin çevresine pusu kurarak onun gelmesini bekleyen A.D., eşinin evine girmek üzere olduğu sırada 5 kez ateş ederek silahlı saldırı gerçekleştirdi. 5 kez ateş eden adam daha sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yasemin D. ise sol bacağına isabet eden 4 kurşun ile yaralanarak acı içinde yere düştü. Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı ve yaralanan genç kadın hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Çevrede bulunan komşular ise duydukları silah sesleri üzerine sağlık ekibine ve polis haber vererek yaralı kadını kurtarmak istedi. 112 sağlık ekipleri yaralı kadını ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı ve genç kadına ilk müdahalenin yapıldığı öğrenildi. Boşanma aşamasında olduğu eşine silahlı saldırı düzenleyen A.D.’nin nerede olduğunu bulmak için ise polis ekipleri çalışma başlattı.