17 Yaşında Üvey Baba Katili Olan Çocuk Tekirdağ'da Yakalandı

17 yaşında olduğu öğrenilen çocuk Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde üvey babasını bıçakladı ve daha sonra Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay yerinden dedesi ile beraber kaçan 17 yaşındaki çocuk ifadesi alınmak üzere götürülürken üvey babanın ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı. Dedesi ile birlikte kaçan çocuk ise Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ekipler tarafından durdurulan araçta suç aleti olduğu öğrenilen bıçak ile beraber ele geçirildi. Kırklareli'nde yaşandığı öğrenilen olayda üvey babasını öldürdüğü öne sürülen 17 yaşındaki çocuk Tekirdağ'da dedesi ile birlikte kaçarken ekipler tarafından ele geçirildi.

Dün saat 14:00 sıralarında Kırklareli Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen olayda 17 yaşındaki çocuğun henüz bilinmeyen bir sebeple 47 yaşındaki üvey babası Okay Filibeli'yi bıçakladığı iddia edildi. Daha sonra dedesi A.M. ile olay yerinden uzaklaşan F.P., kısa süre içerisinde yakalandı.

Söz konusu üzücü olay ardından vatandaşlar olay yerine ambulans ihbarında bulundu ve sağlık ekipleri çocuğun üvey babasına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Daha sonra 112 acil sağlık ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan üvey baba kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaşanılan üzücü olay hakkında geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri daha sonra 17 yaşındaki zanlı ile dedesinin peşinden giderek onları yakalamayı başardı.

İki kişiyi yakalamak için şehrin giriş ve çıkış noktalarında aramalar yoğunlukta oldu ve zanlıların kaçabileceği iller göz önünde bulunduruldu. Polis ve jandarma ekipleri de çevre illerde harekete geçti ve bu sayede kaçan dede ile torun yakalandı.

Harekete geçen ekiplerin çalışmaları sonucunda polis ekipleri şüpheli bir aracı durdurdu ve araç içerisinde bazı kontroller gerçekleşti. Araç içerisinde birden fazla bıçak bulunurken suç aleti de ortaya çıktı.