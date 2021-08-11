Bakan Koca Bilim Kurulu Toplantısı Ardından Açıklama Yaptı!

Bilim Kurulu toplantısı ardından önemli açıklamalar gerçekleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüz yüze eğitim hakkında bilgi paylaşımı gerçekleştirdi. Koşullar her ne olursa olsun öğrencilerin korunacağı, uygulamalı ve yüz yüze eğitime devam edileceği söylenildi. Bilim Kurulu’nun tüm kuralları belirlediğini ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, velilere de bir çağrıda bulundu.

Öğrenci velilerinin aşılarının tamamlaması gerektiğini ya da hastalık taşımadıklarını düzenli olarak kontrol ettirmek zorunda kalacaklarını ifade eden Koca, dikkatleri üzerinde topladı. Yaptığı açıklamanın ayrıntılarını ilgili kurumlarda yapılacak olan ortak çalışmalar sonucunda ifade edeceklerini de bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yapmış olduğu açıklamada önemli satır başları yer aldı. Bilim Kurulu toplantısında eğitim kurumlarının ve işyerlerinin hazırlık durumunun, salgının seyrinin ve aşı programlarının ele alındığı bilgileri paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Koca, salgın ile geçen sürede bir düşmana karşı büyük bir savaş verdiklerini belirtti. Pandemi sürecinin ilk günlerinin bilinmeyen bir kovalamaca ile geçtiği hakkında açıklamalar yapıldı. Hastalığın etkilerinin bilinmediğini ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi yöntemleri ile ilgili de çok sınırlı bilgilere sahip olduğunuzu söyledi. Bunun yanı sıra, güncel gelişmelerin takip edilse bile düşmana karşı hiçbir bilimsel otoritenin ve hiçbir ülkenin olmadığı açıklandı.

Büyük bir fedakarlık ve özveri ile çalışan Bilim Kurulu’nun yeni durum için tedavi önerileri ve tedbirler sunduğu bilgileri paylaşıldı. Yapılabildiği kadar vatandaşları muhafaza etmeye çalıştıklarını ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en büyük umut olan aşının da devreye girdiğini bildirdi.

Koronavirüs aşısının kullanıma girmesinin salgın ile mücadelede en büyük kırılma noktası olduğu hakkında açıklamalar da gerçekleşti. Salgın sürecinde gençlerin okullarından uzak kaldığı da belirtildi ve okulların zamanında açılacağı söylenildi. Yüz yüze eğitimden vazgeçilmesinin mümkün olmadığını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artık aşı olduğunu bildirdi.