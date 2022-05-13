BAE Başkanı Şeyh Halife Bin Zayed Al Nahyan 73 Yaşında Öldü

Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Şeyh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Emirlik devlet haber ajansı WAM'ın bildirdiğine göre öldü. 73 yaşındaydı.

Ajans Cuma günü Twitter'da "Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanlığı, yarım direkte bayraklarla 40 günlük resmi yas ve federal ve yerel düzeydeki bakanlıkların ve resmi kurumların ve özel sektörün üç gün kapatılacağını açıkladı" dedi.

Şeyh Halife, 2014 yılında felç geçirdiğinden beri kamuoyunda nadiren görülmüştü; kardeşi Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed (MBZ olarak bilinir), Yemen'de Suudi liderliğindeki bir savaşa katılmak ve son yıllarda komşu Katar'a yönelik bir ambargoya öncülük etmek gibi büyük dış politika kararlarının fiili yöneticisi ve karar vericisi olarak görülüyordu.

MBZ, Twitter'da yaptığı açıklamada, "BAE, doğru oğlunu ve 'güçlendirme aşamasının' liderini ve kutsanmış yolculuğunun koruyucusunu kaybetti" dedi ve Halife'nin bilgeliğini ve cömertliğini övdü.

Anayasaya göre, Dubai'nin hükümdarı olan Başkan Yardımcısı ve Başbakan Şeyh Muhammed bin Rashid Al Maktoum, yedi emirliğin yöneticilerini gruplandıran federal konsey yeni bir cumhurbaşkanı seçmek için 30 gün içinde toplanana kadar cumhurbaşkanı olarak görev yapacaktı.

Bahreyn kralı, Mısır cumhurbaşkanı ve Irak başbakanı da dahil olmak üzere Arap liderlerden taziyeler yağmaya başladı.

Şeyh Halife, 2004 yılında Abu Dabi'nin en zengin emirliğinde iktidara geldi ve devlet başkanı oldu. Abu Dabi hükümdarı olarak Veliaht Prens Şeyh Muhammed tarafından başarılı olması bekleniyor.

Körfez ülkesinin petrol zenginliğinin çoğunu elinde bulunduran Abu Dabi, 1971 yılında Şeyh Halife'nin babası merhum Şeyh Zayed bin Sultan Al Nahyan tarafından BAE federasyonunun kurulmasından bu yana başkanlığı yürütüyor.

Şeyh Halife'nin yönetimi

Şeyh Halife, 1948'de Umman Sultanlığı sınırına yakın iç kısımdaki el-Ayn vahasında doğdu ve büyük büyükbabası Şeyh Halife bin Şahbout'un adını aldı.

1969'da, bölge hala bir İngiliz himayesi iken, Halife, Abu Dabi'nin başbakanı ve daha sonra BAE silahlı kuvvetlerinin çekirdeği haline gelen emirliğin Savunma Bakanlığı'nın başkanı seçildi. 1971'de bağımsızlıktan sonra, diğer görevlerle birlikte savunma bakanı oldu ve 2004'te cumhurbaşkanı oldu.

BAE'nin iktidardaki şeyhleri neredeyse mutlak güce sahip olsalar da, Şeyh Halife, 2006 yılında 40 sandalyeli bir federal danışma organının üyelerinin yarısı için sınırlı oylamaya izin vererek - elle seçilmiş bir seçmen tarafından - seçimlerle ilgili bir deney başlattı. 2011 ve 2015'teki sonraki seçim turları, oy kullanma şansı verilenlerin beşte ikisini bile çekemedi.

BAE, bölgenin diğer bölgelerini sarsan Arap Baharı sokak protestolarının hiçbirini görmedi, ancak bu huzursuzluğun ardından Halife, uluslararası hak gruplarından eleştiriler çekerek muhalefet aktivistlerine yönelik baskıların sıkılaştırılmasını denetledi. BAE, Mısır da dahil olmak üzere bölgedeki Müslüman Kardeşler'i bastırma çabalarını da destekledi.

Şeyh Halife, Abu Dabi'nin petrol zenginliğini, Louvre Müzesi'nin şubeleri ve New York Üniversitesi ve Sorbonne'un uydu kampüsleri gibi kültürel ve akademik merkezleri çekmek için giderek daha fazla kullandı. Ayrıca, OPEC ülkesini, Masdar olarak bilinen fütüristik düşük karbonlu bir çöl kenti planları da dahil olmak üzere, yenilenebilir enerji araştırmalarına yapılan yatırımlarla petrodolarlara olan bağımlılığının ötesine taşıma çabalarına başkanlık etti.