Ebru Yaşar: İyi Ki Pandemiyi Verimli Geçirdim!

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, yeni albümü olan “Gel de Sevme” ile sevenleri ile buluştu. Önceki gün sahne alan ünlü şarkıcı, konser öncesinde muhabirler ile sohbet etmeyi ihmal etmedi. Bunun yanı sıra, kendi rekorunu kırmaya çalıştığını da ifade eden ünlü isim, pandemi sürecinde çok çalıştığını ve Kalmam isimli şarkısını çıkardığını anlattı. Daha sonra albüm çalışması yaptığını da ifade eden Yaşar, pandemiyi verimli geçirdiğini ve iyi ki de öyle yaptığını söyledi.

Turkcell Vadi Açıkhava'da konser veren başarılı şarkıcı Ebru Yaşar, yeni albümü olan Gel de Sevme ile dinleyicileriyle buluştu. Konserin biletlerinin günler öncesinden tükendiği bilgisine ulaşılırken Ebru Yaşar ise yeni ve eski hitlerinden oluşan repertuvarı ile unutulmaz bir müzik akşamı yaşanmasını sağladı.

Ebru Yaşar salgın süreci ardından sahnelere hızlı bir dönüş yaptı ve izlemeye gelenler arasında Yasemin Sakallıoğlu ile Bilal Sonses de bulundu. Ebru Yaşar sahne aldığı sırasa güzelliği, sesi ve kostümü ile dikkat çekerken konserin ilk yarısında Tuvana Büyükçınar imzalı bir kıyafet giydi. İkinci yarısında ise Ebru Yaşar dünyaca ünlü marka kıyafeti ile göz kamaştırırken dikkatleri de üzerinde topladı. Konseri sırasında hayranlarına sürpriz yapmayı da ihmal etmeyen ünlü şarkıcı Muhlis Akarsu'nun Aramam Seni isimli türküsünü seslendirerek sevenlerine keyifli saatler yaşattı.

Yaşar, konser için üç gündür orada olduğunu ifade ederken büyük sahnelere çıkmanın kendisine çok gurur verdiğini ifade etti. Normal orkestraların yetersiz kaldığını da açıklayan ünlü sanatçı, üç gündür harıl harıl provalar yaptığını ifade etti. Kendi şarkılarını okumayı sevdiğin iyi açıklayan ünlü şarkıcı, Bodrum'da tatil yapmaya da devam ettiğini söyledi.

Konserlerin başladığını ve konserin ardından çocuklarının yanında olacağını açıklayan ünlü isim, İstanbul'un seyircisini çok özlediğini de ifade etti. Konser için 3 gündür orada olduğunu ifade ederken büyük sahnelere çıkmanın da kendisine çok gurur verdiğini ifade etti. Normal orkestraların yetersiz kaldığını açıklayan ünlü sanatçı, üç gündür harıl harıl provalar yaptığını ifade etti. Kendi şarkılarını okumayı sevdiğini açıklayan ünlü şarkıcı, Bodrum'da tatil yapmaya da devam ettiğini söyledi. Konserlerin başladığını ve konserin ardından çocuklarının yanında olacağını açıklayan ünlü isim, İstanbul'un seyircisini çok özlediğini de ifade etti.