E-Ticarette Yeni Yasal Düzenlemeler Duyuruldu! O uygulama Temmuza Ertelendi!

1 Ocak 2023 tarihi itibariyle e-ticaret yasası yönetmeliği değişiyor. Sektör sürekli olarak kendini güncelliyor ve yine yeniliyor. Kanun hükmüne gelen yükümlülükler arasında yayınlanan yönetmeliğin detayları da dikkat çekiyor. Yapılan yenilikler ile beraber 1 Ocak 2023 itibarıyla belirlenmiş hükümler üzerinden ancak satış süreci gerçekleştirilecek. 29 Aralık tarihinde Resmi gazetede resmen yayınlandı. Elektronik ticaret hizmetlerine yönelik sağlayıcıların faaliyet ve yönetimleri için yeni esaslar hüküm olarak yansıtıldı. Elektronik ticareti hizmet sağlayıcısı ve aracı konumundaki yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. Hükümler üzerinde değişiklik yapıldı.

Şikayetlerin Yönetmeliği Değişti!

Ahs ve HS aracılık sözleşmelerinde asgari unsurların hükümleri ahs tarafı itibariyle değiştirilebilecek. Tüm kuralların kısıtlanmaya alınması askıya alınması ya da sonlandırılması yönünde değişiklikler yapıldı. Özellikle e-ticaret platformunda satışı yapılan ürünleri yönelik şikayet başvuruları şikayetin itiraza dönüşmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik tüm kurallar yeniden düzenlendi.

Dahili İletişim Sistemi Geliyor!

E-ticaret yönetmeliği içerisinde onay almadan tescilli markaların reklamlarını çevrimiçi arama motorlarında tanıtıcı faaliyette bulunmak suç sayıldı. Hakkının ihlal edildiğini düşünen kişinin şikayet ettiği andan itibaren dikkate alınacak belirli hükümler getirildi. Bu konuda verilerin kullanımı ve verilerin paylaşımına yönelik yapılacak düzenlemelerin 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girmesi planlandı. Özel bir dahili iletişim sistemi sayesinde tüm veriler Ticaret Bakanlığı görevlileri tarafından da erişilebilecek. Dahili iletişim sistemi üzerinden işlemin yapılması istenecek ancak 1 Temmuz 2023 tarihine kadar e-posta yolu ile yapılabilmeye devam edecek.