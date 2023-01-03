Bankalar hesapladı! 2023 yeni yıl promosyon ödemeleri için o tarihe dikkat edin! 40.000 TL yatacak

2023 yeni yıl promosyon ödemeleri için o tarihe dikkat edin! 40.000 TL yatacak... Bankalar hesapladı! 2022 yılında başlatılan banka promosyon kampanyaları, 2023 yılında kamu ve özel sektörde çalışanların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Türkiye’de hizmet veren tam 12 bankadan memurları ve işçileri mutlu edecek müjdeli haber geldi. 40 bin TL’ye kadar varan banka promosyonu özel sektör ve kamu sektöründe çalışanların hesaplarına anında geçiyor. Bankaların açıkladığı promosyon ödemeleri ile ilgili merak edilenler şöyle cevaplanıyor.

Memur ve işçilerin yüzünü güldürecek promosyon müjdesi geldi

2022 yılında emekli aylığını kendi bünyelerine taşımaları karşılığında yüksek promosyon ödemeleri teklif eden bankalar, 2023 yılında yalnızca emeklilere değil çalışanlara da bu fırsatı sunmaya devam ediyor. Türkiye’de emekli promosyon veren bankalar listesinde yer alan 12 adet özel ve kamu bankası, özel sektörde ve kamu sektöründe çalışanları kendi bünyesine katmak amacıyla maksimum 40 bin TL ye varan promosyon müjdeleri veriyor.

40 bin TL promosyon ödemesi kesinleşti

2023 yılında bankalar birçok kamu kurumu ve özel sektör firmaları ile anlaşmaya girdi. Peki, 2023 banka promosyonu ne kadar? Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye’de hizmet veren üniversitelerin birçoğu bankaların promosyon anlaşmalarını kabul ederek, çalışanlarının hesaplarına 40 bin TL’ye varan promosyon ödemeleri aktardı.

Kamu sektörünün yanı sıra Türkiye’de hizmet veren birçok gelişmiş özel sektör firması da çalışanlarını memnun etmek adına fiyat teklifi sunan bankalarla anlaşarak çalışmalarına toplu ödeme aktarımı gerçekleştirdi.

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