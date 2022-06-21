E-postalar ABD'nin Çin-Solomon Paktı Konusunda Alarm Verdiğini Ortaya Koyuyor

ABD dış yardım kuruluşundaki yetkililer, Çin ile Solomon Adaları arasındaki tartışmalı bir güvenlik anlaşması haberlerine alarm vererek , anlaşmayı "çok rahatsız edici" ve "talihsiz" olarak nitelendirdi, yeni yayınlanan dahili e-postalar gösteriyor.

Al Jazeera tarafından bilgi edinme özgürlüğü talebiyle elde edilen e-postalar, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı'ndaki (USAID) yetkililerin bu yılın başlarında Pekin'in küçük Pasifik Adası ülkesiyle güvenlik bağlarını güçlendirmeye çalıştığı yönündeki raporlara nasıl yanıt vermeye çalıştığını ortaya koyuyor.

Çin ve Solomon Adaları hükümetleri, stratejik olarak konumlanmış takımadalarda bir Çin askeri üssünün kurulmasından korkan ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda tarafından dile getirilen endişelere rağmen, Nisan ortasında tartışmalı anlaşmayı resmen imzaladılar. Dünya Savaşı'ndaki en şiddetli savaş.

Pekin ve Honiara, sızdırılan bir taslağı Çin savaş gemilerinin ziyaretlerine ve Honiara'nın “toplumsal düzeni” koruma talebi üzerine Çin polisinin görevlendirilmesine izin veren anlaşma yoluyla bir askeri üs kurma niyetini reddetti.

USAID'in Filipinler, Pasifik Adaları ve Moğolistan misyon direktörü Ryan Washburn, 28 Mart'ta önerilen anlaşmayla ilgili bir New York Times makalesine tepki gösteren bir e-postada, anlaşmayla ilgili endişelerini dile getirdi.

"Evet! Bu çok rahatsız edici, ”dedi meslektaşlarına bir e-postada.

"Evet. Çok rahatsız edici," diye yanıt verdi USAID'in Pasifik'ten sorumlu müdür yardımcısı olan Regina MacKenzie, bir e-postayla yanıtladı. “Şu anda Craig [Asya için kıdemli müdür yardımcısı vekili vekili Craig Hart] için ilgili bir görevli üzerinde çalışıyoruz. Bugün daha sonra FO'ya gelmeli. ”

Çin ve Solomon Adaları ertesi ay anlaşmayı imzalamaya başladıktan sonra, USAID yetkilileri tekrar endişelerini dile getirdiler.

Pasifik Adaları ve Moğolistan bölge koordinatörü Sean Callahan, 20 Nisan'da gönderdiği bir e-postada, anlaşma haberlerini Solomon Adaları'nın 2019'da Tayvan ile diplomatik ilişkilerini resmi diplomatik ilişkiler yürütmeyi reddeden Çin lehine kesme kararına benzetti.

Callahan, "Evet, her şey yeniden deja vu ve Eylül 2019'da UNGA'dan [Birleşmiş Milletler Genel Kurulu] hemen önce geçiş gerçekleştiğinde mücadele etmek zorunda kaldık" dedi. "Canberra ve Wellington'daki basın ve akademi, aynı karşılaştırmaları 2019'dan da yapıyor ve yine Başbakan tarafından 'oynatıldığımıza' atıfta bulunuyor."

19 Nisan'daki ayrı bir e-posta iletisinde Callahan, sosyal medyadaki bazı gözlemcilerin, anlaşmanın imzalanmasının, ABD'li yasa koyuculardan oluşan iki taraflı bir delegasyonun takımadalara gelmesinden önce kasıtlı olarak gerçekleştirildiğine inandığını kaydetti.