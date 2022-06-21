3 Bankadan Açıklama Geldi: Bankamatik Kartınıza 33.000 TL Ödemeler Bugün Başladı! Hafta Sonuna Kadar Alın! Bankamatik kartınız üzerinden 33000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsanız sizlerde bankalar üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, hemen hesabınıza bu ödemeyi alabilir ve size en yakın ATM'ye giderek, 33000 TL kredi çekebilirsiniz. Banka kredi politikalarına uygun olan vatandaşların onay alabilecekleri bu nakit kampanyalarına katılmak isteyen vatandaşlar, 3 ay ertelemeli olarak alacakları, ihtiyaç kredilerinde kredi şartlarına uygun olmaları durumunda hemen aynı gün içinde kredi onayı alabilmektedirler.

Akbank, Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından başlatılan bu kampanyada kendi bankasında hesabı olan kişilere, şubelere gitmeden işlemlerinin yapılacağı açıklandı. Akbank Yapı Kredi Bankası ve Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda bankadan bireysel tüketici kredisi için başvuruda bulunabileceği açıklandı. Cep telefonunuz üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve onay almak isteyen kişiler isterlerse internet bankacılığını kullanarak da kredi imkanından faydalanabileceklerdir.

Akbank üzerinden 33.000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atabilir veya internet bankacılığını kullanarak, Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunabilir. Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin. 44 25 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere hemen sonuç verir, onaylanan tutarı aynı gün içinde hesabınıza yatırırsınız.

Yapı Kredi Bankası, 33.000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

33000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, eğer yapı Kredi Bankası üzerinden işlem yapmak istiyorsa bu bankanın müşterisi olması durumunda, Yapı Kredi Bankası, mobil uygulamasını tercih edebilir ve kredi başvurusunda bulunabilir. 36 ay vadeye kadar alacağınız işlemlerde kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların 90 gün ertelemeli olarak kredi olabileceğini de söylemek istiyoruz.

Yapı Kredi Bankası üzerinden ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da bireysel kredi kullanmanız mümkündür. Bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu için cep telefonunuzun mesaj kısmına girdikten sonra bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak, 44 11 numarasına mesaj gönderin. 44 11 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizin hızlı bir şekilde sonuç verecek, onaylanan tutarın nekadar olduğunu, SMS ile bildirecek ve kredide en yakın banka şubesinden kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte kullanabileceksiniz.

Denizbank 33.000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapabilir veya internet bankacılığını kullanarak kredi alabilirsiniz. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, şartlara uygun olması durumunda hızlı bir şekilde aynı gün içinde kredi onayı alabilmektedir. Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, şartlara uygun olması durumunda banka şubelerine gitmeden de hızlı bir şekilde SMS ile kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderin. 32 80 numarasına gönderilen mesaj sonrasında banka sizlere 5 dakika içerisinde kredi sonucunu verecek. onaylanan tutar, hemen anında hesabımıza yatıracaksınız. 32 80 numarasına gönderilen mesaj sonrasında kredi onayı alan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirmek istiyorsa, Denizbank'ın mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunabilir. Denizbank, mobil uygulaması üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında 36 ay vadeli olarak kredi almanız mümkün olmaktadır.