E-Devlet yardım başvurusu ekranı açıldı! Çalışmayan ev hanımlarına 1.200 TL devlet desteği

Devletin sosyal yardım kapsamında ev hanımlarına yaptığı ödeme paketlerinde, yeni başvurular an itibariyle alınmaya başlandı. Ev hanımlarına yönelik hazırlanan paketin detayları haberimizde yer alıyor! Kadınlar evlerinin ihtiyaçlarını kendileri gidermektedir. Bu konuda sıkıntı yaşayan ev hanımlarına devlet tarafından yapılan bu desteklerin ailenin ihtiyaçlarının biraz daha kolay bir şekilde giderilmesini sağlamaktadır.

Yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü düşen vatandaşlara doğalgaz, elektrik faturaları ödemelerinde destek sunuldu. Aynı zamanda 65 yaş üzeri ve engelli vatandaşlara yönelik yardım paketleri de devreye kondu. Bu destek yardım paketlerinin miktarları ve ödenme alanları da sürekli olarak değişiyor.

Başvurular E-Devlet’ten Alınıyor

Sosyal yardım paketlerinden faydalanmak isteyen vatandaşları bilgilendirmek adına duyurulan açıklamada; vatandaşların e-devlet sosyal yardım ekranından başvurularını iletebilecekleri söylendi. Yardımların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından vatandaşlara ulaştırılacağı da eklendi. E-Devlet’e şifresi ve kimlik bilgileriyle giriş yapan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım ekranından başvuruda bulunabiliyor.

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