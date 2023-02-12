Bankalardan kredi alalı 3 ay ve üzerinde olduysa, Tekrardan başvuru yapanlara 40.000 TL ödenecek!

Bankalar üzerinden kredi alalı 3 ay ve üzerinde olup, düzenli ödemeler yapan tüm vatandaşlara belirli şartlara uygun olarak kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verileceği açıklandı.

Akbank ve Denizbank tarafından başlatılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemeleri uygun faizlerle hızlı bir şekilde verilecektir.

Akbank ve Denizbank, düşük faiz oranları ile birlikte kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirmiş olduğu bu kredi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlara 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturarak kredi imkanı sağlıyor.

KREDİ BAŞVURUSU

Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte, işlemlerinizi yapabilirsiniz. Akbank ve Denizbank üzerinden düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi imkanından faydalanacak olan tüm vatandaşlara bankalar üzerinden ödemeler verilmektedir.

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, başvuru yapmak istiyorsanız bu bankalardan daha önce kredi kullanıp, düzenli ödemeler yapmış olmanız durumunda ücretli bir mesaj atarak hemen sonuç alabilirsiniz. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı 44 25 numarasına göndermeniz durumunda, Akbank üzerinden kredim boşluk TC kimlik, boşluk, doğum tarihi yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermeniz durumunda ise o, Denizbank üzerinden başvuru yapacaksınız.

Akbank ve Denizbank, SMS ile kredi başvurusu yapıp onay alan tüm vatandaşlara kendi internet bankacılığı uygulamaları üzerinden onaylanan tutar, hızlı birşekilde hesaplarına yatırmaktadır. Banka şubelerine giderek de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşların bu iki banka üzerinden düşük faizlerle ödemeler alacağını da söylemek istiyoruz.