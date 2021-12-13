E-Devlet Üzerinden Kontrol Edin, Yatmadıysa Başvuru Yapın, Ödemeler 3 Gün İçinde Yatacak

Devlet tarafından verilen destek paraları yatıp yatmadığı vatandaşlar tarafından sürekli merak ediliyor. Devletimiz tarafından verilen ve her ay belli bir miktarda hesaplara yatan evde bakım parası ile ilgili detaylar belli oldu. Evinde bakıma muhtaç olan, engelli, yardıma muhtaç, yaşlı, hasta kişilere bakan kişiler devletten ödeme alıyor. Bu ödemeler her ayın 15'i ile 30'u arasında yatıyor...

Devlet tarafından verilen bu ödemelerde, il il ödeme yapılırken, tarih ise 15 ile 30 arası olarak biliniyor. Bu bilgiler haricinde sizlerde sorgulama yapmak istiyorsanız, edevlet sitesi üzerinden sorgulamasını yapabilir, SMS atarak bakım parası yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.

Devlet tarafından verilen bu destek ödemesi 1798 TL. Bu parayı e-devlet sistemine giriş yaparak başvuru yaparak alabilirsiniz. Ayrıca e-devlet sistemi üzerinden de yapacağınız kontrol ile birlikte, paranızın kendi hesabınıza yatıp yatmadığını görebiliyorsunuz.

Evde Bakım Parası Sorgulaması yapmak isteyen kişiler, e-devlet sitesi üzerinden işlem yapacak...

Evde Bakım Parası Sorgulaması yapmak isteyen kişiler, e-devlet sitesi üzerinden işlem yapacak. Bunun için bir e-devlet sistem şifresi almanız gerekmektedir. TC kimlik numaranız ve E-devlet şifreniz ile birlikte turkiye.gov.tr adresine girerek buradan evde bakım parası sorgulaması yapabilirsiniz. E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" olarak aratırsanız, ilk çıkan sayfada sizlere bilgiler verilecektir.

SMS ile bakım maaşı sorgulama

Evde bakım maaşı alıp almadığınızı SMS atarak da hemen görebilirsiniz. Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alan kişiler, kendi hesaplarına para yatıp yatmadığını internet bankacılığı üzerinden öğrenebilecekleri gibi ayrıca SMS atarak da hemen sonuç alabileceklerdir. BAKIYE yazın bu mesajı 4747'e gönderin. Bankaya kayıtlı olan, hesabınızın cep telefonu numarası ile atacağınız mesaj sonrasında banka hemen sizlere sonuç verecektir.