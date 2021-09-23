E-Devlet Üzerinden Başvuranlara 500 TL Nakit Ödemesi Yapılıyor!

Milyonlarca vatandaş, her ay düzenli olarak maaşlarını ATM üzerinden çekiyor. Bankalar ise, maaşlarını kendi bankalarından çeken müşterilerine oldukça özel kampanyalar düzenliyor. Kampanya düzenleyen bankaların başında ise hiç kuşkusuz Vakıfbank geliyor. Vakıfbank, son yaptığı açıklamayla birlikte maaşını kendi bankasından alan müşterilerine 500 TL nakit ödemesi yapacağını duyurdu.

Emeklilere de bankalardan beklenen müjde sonunda geldi. Vakıfbank, emekli maaşını kendi bankasına taşıyan müşterilerine 500 TL nakit ödemesi yapacağını açıkladı. 3 Yıl boyunca maaşını Vakıfbank üzerinden almayı taahhüt eden emekliler, 500 TL’lik promosyon ödemesinden de yararlanabilecek. Üstelik, maaş taşıma işlemi de mobil uygulama üzerinden ve e-devlet platformundan kolaylıkla gerçekleştirilebilecek.

Vakıfbank Emekli Müşterilerine Ne Kadar Ödeme Yapacak?

Emekli maaşını Vakıfbank üzerinden alan ya da emekli maaşını Vakıfbank’ a taşıyan kişiler, promosyon ödemelerinden yararlanabilecek. Emekli maaşı 1500 TL olan kişiler 500 TL, emekli maaşı 1500 TL ile 2500 TL arasında olan kişiler 625 TL ve emekli maaşı 2500 TL’ den fazla olan kişiler ise 750 TL’lik promosyonu alabilecek.

Bu kampanyadan yararlanabilmek için mutlaka 3 yıl boyunca emekli maaşınızı Vakıfbank üzerinden almalısınız. Tüm bunların yanı sıra herhangi bir Vakıfbank şubesine giderek 3 yıllık taahhütte verebilirsiniz.

Diğer Bankalarda Promosyon Veriyor

Vakıfbank dışında, ülkemizde bulunan diğer bankalar da emeklilere özel promosyon vermeye devam ediyor. Gerek kamu bankaları gerek ise özel bankalar hem emeklilere hem emekli yakınlarına hem de emeklilerin akrabalarına özel fırsatlar sunuyor. Tüm bunların yanı sıra geri ödemelerde erteleme fırsatını Denizbank, İşbankası ve Fibabanka değerli müşterilerine veriyor.

Herhangi bir nedenden ötürü bankanızdan promosyon alamaz iseniz söz konusu bankalara maaşınızı taşıyarak bu fırsattan kolaylıkla yararlanabilirsiniz. Ayrıca, emekli maaşlarınızda ek ödeme imkânı da bulunuyor.

Kamu bankaları ve özel bankalar, müşterilerini çoğaltmak için birçok yeni kampanya duyuruyor. Yeni kampanyalardan haberdar olmak için bankaların internet sitelerini takip edebilir, bankaların şubelerine gidebilir ya da dilediğiniz herhangi bir bankanın müşteri temsilcisini arayarak kampanyalar dan haberdar olabilirsiniz.