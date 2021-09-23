Devlet Milyonlarca Kişiye 8 Farklı Yardım Sağlıyor! 1450 TL Ödeme Alabilirsiniz!

2021 yılı Ekim ayından itibaren geçerli olmak üzere devlet ihtiyaç sahiplerine pek çok destek ödemesi yapmaya başlayacak. Eylül ayının bitmesine çok az bir süre kalmışken bireyler 300 TL’den 1450 TL’ye kadar çeşitli devlet desteklerine başvurabiliyor. 2021 yılı Ekim ayında da vatandaşlar bu destek ödemelerinden yararlanabilecek.

Devlet tarafından verilen karşılıksız yardımlar SGK yoluyla veriliyor. Bunun dışında Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve İŞKUR tarafından verilen yardımlar da mevcut. Farklı alanlarda verilen destekler vatandaşların içinde bulunduğu ekonomik veya sağlık durumları göz önüne alınarak belirleniyor. Böylelikle hastalar, bakıma muhtaçlar ve işsizler çeşitli yardımlardan yararlanabiliyor. Ödemelerin sağlanabilmesi için ise vatandaşların başvuru yapması gerekiyor. Bazı başvurularda çeşitli şartlar istenirken bazılarında ise herhangi bir şart istenmiyor.

SGK Aracılığıyla Yapılan Yardımlar

Cenaze Destek Ödemesi

Cenaze yardım ödemesi belirli bir süre SGK primlerini ödeyen kişiler vefat ettiğinde veriliyor. Ödeme vefat eden kişinin eşine ve çocuklarına veriliyor. Eğer herhangi bir çocuğu veya eşi bulunmuyorsa birinci dereceden yakın akrabalar cenaze ödemesini alabiliyor. Destekten yararlanmak için ise vatandaşların SGK üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor.

Doğum Parası Yardımı

Devlet, 2015 yılı mayıs ayından sonra çocuk sahibi olan annelere doğum yardım ödemesi yapıyor. Ödemenin miktarı ise çocuk sayısına göre değişiyor. Bu tarihten sonra ilk doğan çocuk için 300 TL veriliyor. İkinci çocuk için 400, üçüncü çocuk için ise 600 TL ödeme yapılıyor.

Yol Destek Yardımı Ödemesi

Yol destek ödemesi, sağlığa ulaşımı kolaylaştırmak için yapılan bir yardımdır. Bu yardımdan kronik rahatsızlığı bulunan, kanser tedavisi alan hastalar gibi zorunlu olarak yerleşim yerinden uzak hastanelere transfer edilmesi gerekenler yararlanabiliyor. Ödeme kişinin kendisine, eşine veya birinci dereceden yakın akrabalara verilebiliyor.

Kreş Desteği Ödemesi

Kreş desteği ödemesi 0-60 aylık çocuğu olan aktif çalışma hayatındaki kadınlara veriliyor. Ödemenin miktarı ise aylık 650 TL. 24 ay boyunca verilen desteğin alınabilmesi için çocukların kreş veya bakımevlerine gidiyor olması gerekiyor.

İş Görememezlik Maaşı Nedir?

İş görememezlik maaşı, mesleki hastalık geçiren veya işte gerçekleşen kazalar sonucunda çalışamayacak halde olan kimselere veriliyor. Ödenecek yardım için tek şart ise vatandaşların çalışamayacak halde olduklarını belirten bir sağlık raporu almalarıdır. Sağlık raporuyla yapılan başvurular SGK tarafından değerlendirilir. Uygun olan herkese gereken destek sağlanır.