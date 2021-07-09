Düzce'yi Sel Vurdu! Vatandaşlar Tahliye Ediliyor

Düzce'de etkili olan şiddetli sağanak yağış, istenmeyen sonuçlara sebep oldu.

Güncel 09.07.2021 - 01:12 09.07.2021 - 01:12 Berkay Keskin
Düzce'yi Sel Vurdu! Vatandaşlar Tahliye Ediliyor

Sağanak yağışın  ardından  Çilimli, Cumayeri ve Akçakoca'da etkili olan yağışlardan  dolayı dere kenarında bulunan evler tedbir amaçlı  tahliye ediliyor. yapan Düzce Valisi Cevdet Atay,  yaşanan olumsuzluklar sebebiyle bölgede mahsur kalan vatandaşlar ile iletişime geçtiklerini belirterek açıklamalarda bulundu.

Bölgede mahsur kalan vatandaşlar hakkında açıklama yapan Düzce Valisi Cevdet Atay, "Mahsur kalan vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz. Dere yataklarında yaşayan vatandaşlarımız, bu gece evlerinde kalmasın"  ifadelerini kullandı.

Düzce'de akşam saatlerinde başlayıp giderek etkisini gösteren sağanak yağış sele neden oldu.   Özellikle Çilimli, Cumayeri ve Akçakoca bölgelerinde büyük hasara neden olan yağışta  dereler taştı bölgede bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı.  

Arama Kurtarma Ekipleri Bölgede 

Şiddetli yağmur nedeniyle ilçelerde sokaklar göle dönerken, dereler ise taştı. Çok sayıda  vatandaşın evi ise sular altında kaldı. Bu bölgelere AFAD, 112 Acil, itfaiye, UMKE ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Dere yakınında bulunan evler tahliye ediliyor. Taşkınların fazla olduğu yerlerde  bulunan evleri  yetkililer tarafından  tedbir amaçlı boşaltıldı.  Yağışın devam ettiği bölgede ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Validen Açıklama

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Düzce'de  yaşanan durum hakkında açıklama yapan Düzce Valisi Cevdet Atay,  yaşanan olumsuzluklar sebebiyle bölgede mahsur kalan vatandaşlar ile iletişime geçtiklerini belirterek, "Selde mahsur kalan vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz. Kurtarma çalışmaları için ekipleri acil olarak harekete geçti. Dere yataklarındaki evlerde yaşayan vatandaşlarımız, bu gece evlerinde kalmasın. Kent merkezinde oluşturulan misafirhanelerimiz var, Düzcelileri orada misafir edeceğiz"  ifadelerini kullandı.
 2 yıl önce, Düzce'deki Esmahanım köyünde meydana gelen deprem sonucunda  7  kişi hayatını kaybetmiş, sonrasında ise  aynı köyün su baskınları nedeniyle boşaltıldığı öğrenildi. Düzce'deki yaşanan sel sonrası yaralı ve can kaybına ilişkin henüz bir bilgi yok.
 

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