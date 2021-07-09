Survivor İsmail Balaban Nişanlısı Hakkında Konuştu

Annesinin "Oğlum nişanlın yılan. Unut onu" ifadesini kullanmıştı, annesinin bu sözleri üzerine sıkıntılı günler geçiren İsmail Balaban, yaşadığı olay hakkında açıklamalarda bulundu. Balaban, yarışma sürecine ve özel hayatına ilişkin merak edilen detayları anlattı. İşte o röportaj ve detayları.

Survivor 2021 yarışmasının şampiyonu olan Balaban, vermiş oldu röportajda nişanlısı ile henüz konuşamadıklarını memlekete gidince konuşacağını ifade etti.

İsmail Balaban, Survivor 2021'de ödül oyununda annesi ile telefonla görüşmüş ve duydukları karşısında büyük bir şok yaşamıştı Balaban'ın annesi, "Beni burada öldürdüler oğlum, ben ölümlerden döndüm. Hiçbir şekilde onun adını anma orada" ifadelerini kullanmıştı.

"Memlekete Gidince Görüşeceğim"

İsmail Balaban, röpartaj sırasında merak edilen soruları cevaplandırırken aynı zamanda nişanlısı Gamze ile ayrılıp ayrılmadıkları konusunda ilk defa açıklamada bulundu, Balaban, "Adadayken annenle telefon konuşmanda, nişanlınla ailen arasında bir sorun yaşandığını öğrendin. Şimdi durum nasıl?" sorusuna Balaban şöyle yanıt verdi: "Daha konuşmadık. Memlekete gidince hem ailemle hem onunla görüşeceğim."

Ne Olmuştu?

Ümmü Gülsüm Balaban, iletişim ödülünde oğlu İsmail Balaban ile telefonla konuşurken oğlunun nişanlısı Gamze Atakan için, "Anneciğim iyi olmaya çalışıyoruz, sinir krizleri geçiriyorum. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler. Ben neler çektim. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Bana neler yaşattılar sen gittikten sonra. Bunlar yılanmış oğlum. 4 aydır kriz geçiriyorum burada. Sen kendine dikkat et" ifadelerini kullanmıştı. bu sözler aynı zamanda Türkiye'nin gündemine de bomba gibi düştü.

İsmail Balaban'ın ikizi Turan Balaban, sosyal medya hesabından açıklama yaparak annesi Ümmü Gülsüm Balaban’ın yanlış anlaşıldığını belirtmişti. İsmail Balaban, duydukları karşısında zor günler yaşamıştı.

