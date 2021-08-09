600.000 TL'ye Kadar En Düşük Faizlerle Kredi Ödemeleri Yapılacak, Bankalar Yayınlandı

Ev kredisi veya bir diğer adıyla konut kredisi, bankaların müşterilerine sıklıkla yaptığı kredi kampanyalarından birisidir. Sizlerde bir ev sahibi olmak istiyorsanız, bankaların konut kredisi kampanyalarından faydalanabilirsiniz. Konut kredilerinde bankalar belirli limitlere kadar işlem yapmaktadırlar. Eğer sizde 600.000 TL’ye kadar konut kredisi alacaksanız aşağıda sizlere vereceğimiz bankalardan direk giderek başvuru yapmanız gerekmektedir. Konut kredilerinde bankalar 120 ay vade, 180 ay vade, 240 ay vade ve 360 ay vade yapmaktadır. Ama en uygun konut kredisi genellikle 120 ay ve 180 ay vadeli konut kredilerindedir.

Kredi başvurusu yaptığınızda banka sizi değerlendirmeye sokacaktır. Bu değerlendirmede kredi notunuz ve kredi siciliniz iyice incelenecektir. Ayrıca evliyseniz, sizinle birlikte eşinizin de kredi sicili incelenecektir. Evli olan kişilerden bankalar ayrıca eş rızası belgesi de ister. Sizde bu belgeyi vererek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Eğer eşiniz konut kredisi almanıza müsaade etmiyor ve rıza belgesini imzalamıyorsa, onay alsanız bile kanun gereği kredinizi kullanamazsınız. Şimdi sizlere şartlara uygun olmanız durumunda hangi bankalardan 600.000 TL kredi kullanabilirsiniz bunun bilgilerini verelim.

Vakıfbank Sarı Panjur 600.000 TL Konut Kredisi

Vakıfbank 600.000 TL sarı panjur konut kredisi kampanyası başladı. Sizlerde bu bankadan konut kredisi alacaksanız 0.74 faiz oranlarıyla 180 ay vadeye kadar konut kredisi kullanabilirsiniz. Vakıfbank şubelerinden kredi başvurusu yapmanız gerekiyor. Alacağınız evin ekspertiz değerinin yüzde 90’ına kadar kredi kullanabilirsiniz. Vakıfbank kamu bankası olmasından dolayı konut kredilerinde uygun faizlerle işlem yapmaktadır. Banka sıfır alacağınız evlerde ise 0.64 faiz oranı ve 1 yıl ertelemeli kredi seçenekleri sunmaktadır. Bu sıfır evler için Vakıfbank’ın anlaşmalı olduğu firmalardan ev satın almanız gerekmektedir.

ING Masrafsız 600.000 TL Konut Kredisi

120 ay vadeye kadar bu bankadan da konut kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Banka alacağınız evin ekspertiz değerine göre sizlere kredi verecektir. Sizlerde 600.000 TL konut kredisi alacaksanız, kredi notunuz yüksek ise banka uygun faizlerle sizlere işlem yapacaktır. ING Masrafsız kredi başvurusu yaptığınızda banka size 3 ay erteleme imkanı da sunacaktır. Kredi başvurusu için size en yakın ING bank şubesine giderek kredi başvuru evraklarınızı götürmeniz gerekmektedir.

ING Masrafsız konut kredisi için kimlik, evli olanlar eş kimliği ve eş rızası belgesi, gelir belgesi, evli olanlar eş gelir belgesi (varsa), alacağınız evin tapu fotokopisi ve borcu yoktur kağıtları, ekspertiz ücreti ile şubelere gidebilirsiniz. Krediniz onay aldıktan sonra genel müdürlükte değerlendirilecek ve size en fazla verilecek limit size söylenecektir.